Возле села Доргели Карабудахкентского района Дагестана найдена авиационная бомба 1999 года.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по республике.
Согласно предоставленной информации, бомба лежала в овраге на глубине нескольких метров в считанных километрах от населенного пункта. После эвакуации местного населения специалисты приступили к ее обезвреживанию.
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Кабмин мог создать рабочую группу, которая готовит новое повышение пенсионного возраста и для мужчин, и для женщин, заявил депутат Госдумы Валерий Рашкин.
В развитых же странах не только высокий уровень развития медицины, но и высокий уровень ее доступности для населения, сообщают ученые.
Об этом сообщают средства массовой информации постсоветской республики.