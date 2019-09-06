В одном из сел Дагестана обнаружена авиационная бомба 1999 года

Возле села Доргели Карабудахкентского района Дагестана найдена авиационная бомба 1999 года.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по республике.

Согласно предоставленной информации, бомба лежала в овраге на глубине нескольких метров в считанных километрах от населенного пункта. После эвакуации местного населения специалисты приступили к ее обезвреживанию.