Соцопрос выяснил мнение россиян о мигрантах-гастарбайтерах

В паблике "ВКонтакте" "Страна и Народ" был проведен опрос подписчиков о том, как они относятся к приезжающим в Россию мигрантам, пишет politonline.ru.

В итоге выяснилось, что всего 5% респондентов полагают, что Россия - "открытое государство", способное принять любых людей, если те в ладах с законом. 27% не любят мигрантов вообще, 20% против только нелегалов, а 22% считают, что приезжие вытесняют с работы русских людей. 4% не хотели бы видеть гастарбайтеров в опасных для жизни сферах - транспортной, торговой, приготовлении еды.

15% поддержало идею закрывать границы страны и вводить для "гостей" визы. 3% больше не выносят соседей и земляков. Не имеют конкретной точки зрения столько же. В итоге заметна тенденция к росту недоверия.

Недавний опрос ВЦИОМ, впрочем, показал, что половина респондентов не считает, что приезжим надо жить строго на ограниченных территориях. Общению детей россиян и мигрантов не будет мешать 61%. И тем не менее большинство при этом ждет ограничений по въезду гастарбайтеров от властей.

По данным же "Левады-центра", каждый второй из опрошенных специалистами имеет нетерпимость по отношению к приезжим. Вторая же половина оказалась толерантна к ним. Самая большая нетерпимость проявляется к мигрантам из Средней Азии и республик Северного Кавказа.

Наконец, опросы 2017 года в рамках "Всемирного исследования ценностей" (World Value Survey) и "Европейского исследования ценностей" показали увеличение ксенофобии по сравнению с девяностыми годами. Ксенофобов среди россиян насчитали 30%, а доля людей толерантных сократилась с 19% на 8%.