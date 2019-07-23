В Казани может начаться массовая забастовка крановщиков

Крановщики Казани грозят массовой забастовкой, которая начнется уже 24 июля, если с профсоюзом не свяжутся руководители городских строительных компаний. У рабочих есть ряд требований, которые должны быть выполнены строительными компаниями.

Первое требование крановщиков - навести порядок в области охраны труда, поскольку сейчас неправильно собираются краны, а стропальщики, которые должны контролировать их работу с земли, не имеют представление о том, что нужно делать.

Второе требование касается соблюдения трудового законодательства, поскольку строительные фирмы очень часто заключают трудовые контракты с людьми "с улицы", которые не имеют необходимым навыков и опыта, за то готовы работать за более низкую оплату труда, чем квалифицированные специалисты.

При всех условиях, которые сегодня сложились в строительной отрасли, крановщики утверждают, что заслуживают более высокой оплаты труда и требуют повысить зарплаты со 150 до 500 рублей в час.

Также рабочие требуют от работодателей в обязательном порядке страховать их жизни, обеспечивать служебным жильем, при отсутствии собственного и оплачивать командировочные расходы, поскольку крановщики часто выезжают в командировки. Последнее требование рабочих - дать надзорным органам право проверять исполнение выдвинутых требований.

Поскольку строительство - это одна из самых прибыльных сфер, то очень часто главы строительных компаний нанимают выходцев из Средней Азии, чтобы сэкономить на оплате труда рабочих и положить сэкономленные деньги себе в карман. Поэтому руководителям строительных организаций ничего не мешает уволить протестующих и заполнить их рабочие места очередными людьми "с улицы".

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как башенный кран при падении убил крановщика в Подмосковье.

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