Уфимский художник Камиль Бузыкаев опубликовал на своей странице в Facebook карикатуру, на которой изображена девушка легкого поведения с чак-чаком. Примечательно, что на голове девушки одет татарский головной убор.
Союз татарской молодежи «Азатлык» уже обратился башкирскую прокуратуру, указывая на разжигание межнациональной розни. Художник удалил карикатуру после возросшего вокруг нее ажиотажа, но рисунок продолжает распространяться по социальным сетям.
Сам художник пояснил, что ни в коем случае не хотел обижать татарский народ, а лишь хочет обратить внимание общественности к проституции.
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