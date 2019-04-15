Огромную дорожную яму в Мурманске облюбовали утки

В заполненной водой огромной дорожной яме в одном из мурманских дворов устроили отдых утки. Жительница ближайшего дома сняла птиц из окна своей квартиры, выложив видеозапись в городском сообществе "ВКонтакте". Лужа на дороге оказалась столь просторной и глубокой, что утки охотно в ней плавали и полоскали свои клювы.



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"У нас невозможно проехать во дворе через эти ямы, машины застревают с полным приводом", — написала в комментарии к видео женщина. Также она добавила, что по дороге трудно передвигаться и пешком, потому что в холодное время года она представляет собой сплошной ледяной каток.

По словам автора видео, утки пробыли в луже недолго и улетели, а яма осталась.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в рейтинге лучших дорог мира Россия обошла Украину и Казахстан.

Источник фото: Кадр из видео в группе "Доска почета и позора Мурманска" "ВКонтакте"

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