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Маргарита Цветная

История о 86 шпицах: наглядный пример жестокого обращения с животными

3:00
Зоосфера » Интересное

У жительницы Мурманска забрали 84 шпица. Недобросовестная заводчица держала собак в антисанитарных условиях, и соседи пожаловались арендодателю помещения, где проживали шпицы, на сильный запах.

История о 86 шпицах: наглядный пример жестокого обращения с животными

Арендодателю никто не открыл. Хозяин помещения вызвал полицию, которая и вскрыла дверь. Внутри сотрудники полиции увидели грязные клетки с больными собаками. На следующий день они вернулись с хозяином помещения и судебными приставами.

В двухкомнатной квартире находились 86 шпицев — до 16 собак в каждой клетке. Были там и щенки, и совсем дряхлые собаки. Большинство животных были больны, истощены и обезвожены.

Приставы забрали 84 собаки, заводчица оставила себе двоих — одну с почечной недостаточностью и одну плоховидящую. Шестерых щенков пришлось отправить к ветеринару, где им был поставлен диагноз "пневмония". Всего из-за различных заболеваний после изъятия собак у заводчицы погибли 12 шпицев.

Шпицы — карликовая порода собак, имеющая склонность к различным заболеваниям при отсутствии должного ухода.

В частности, шпицы склонны к пародонтиту — проблемам с деснами, из-за которых им чистят зубы специальными пастами. Конечно, заводчица этого не делала.

Собак отправили в мурманский муниципальный "Центр временного содержания животных".

Как оказалось, предыдущий арендодатель заводчицы уже писал заявление о жестоком обращении с животными. Но собак забрали не по этой причине, а потому что, заводчица не платила за услуги ЖКХ и взносы по кредиту.

Во время пребывания собак в Центре активисты и жители Мурманска собирали средства для кормления и ухода за больными животными, некоторые из которых не могли есть сухой корм из-за отсутствия зубов.

Заводчице дали 10 дней для того, чтобы она могла оплатить свои долги, тогда бы ей вернули собак. Но женщина не смогла найти средства, и собаки были выставлены на аукцион.

Десять собак забрал один из кредиторов заводчицы, а 55 шпицев были выкуплены Московским сообществом помощи животным "Шпиц-Команда".

Четырнадцать шпицев остались искать новых хозяев в Мурманске у зооволонтеров из организации "Подари шанс".

Сорок шпицев, которых выкупил благотворительный фонд, были привезены в Москву. Их осматривают специалисты, обрабатывают раны, выводят паразитов, которые еще остались у животных.

В будущем "Шпиц-Команда" планирует пристроить животных в добрые руки. Они выразили благодарность всем неравнодушным, которые помогали собакам. Некоторые из таких людей уже выразили готовность взять шпицев к себе.

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Автор Маргарита Цветная
Темы москва собака животные мурманск
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