Мельница мифов: от кряканья эхо бывает!

До сих пор на страницах СМИ и научно-популярных изданий можно встретить утверждение о том, что будто бы утиное кряканье не дает эхо. И там же сообщается, что ученые ломают голову над этой большой загадкой. На самом деле все это миф: и эхо от утиного кряканья получается, и ученые прекрасно знают, почему в большинстве случаев мы просто не слышим его.

Миф о том, что когда утка крякает, эхо не возникает, достаточно старый. Долгое время он поддерживался не только усилиями обывателей, но и многими представителями научного сообщества, поскольку это вроде бы доказывали эксперименты. Но дело все в том, что проводили их крайне некорректно. Поэтому и шли разговоры о том, что вот, мол, утки крякают как-то по особенному.

Что такое "эффект эха"?

Но прежде, чем приступить к разоблачению данной нелепости, давайте вспомним, а что же, собственно говоря, такое эффект эха. Так называют обычное в нашем мире физическое явление, заключающееся в принятии наблюдателем отраженной от препятствия волны. Если говорить про звуковую волну, то получится, что эхо — это просто отраженный звук. Соответственно, такое эхо легко зафиксировать, если наблюдатель слышит и прямой звук от его источника. Из этого следует логичный вывод — проще всего "ловить" эхо в такой точке пространства, где хорошо слышен один и тот же звук, пришедший по прямому пути и отраженный от предметов.

Кряканье уток проверяли без звукоотражателя

Если вернуться к уткам, то эхо от кряканья лучше всего слышно в ситуации, когда утка и человек находятся рядом со стеной, хорошо отражающей звуки. Или же наблюдение происходит в небольшом изолированном помещении, причем его стены не обладают звукопоглощающими свойствами. В противном случае уловить эхо от голоса не только утки, но и любой другой птицы будет достаточно сложно.

Читайте также: Наноухо услышит мысли бактерий о нас

Итак, вроде бы провести такой эксперимент не составляло никакого труда. Однако ученые, которые проверяли справедливость данного утверждения, почему-то все делали наоборот. Они пытались уловить эхо от кряканья уток, плавающих в больших водоемах. Неудивительно, что у них ничего не получалось — рядом с утками и наблюдателем просто не было таких предметов, которые могли бы отражать звуки.

Недавно выяснилась и еще одна любопытная деталь, на которую горе-экспериментаторы совсем не обращали внимание. Любой орнитолог прекрасно знает, что плавающая утка перед тем, как начать крякать,

либо задирает голову вверх,

либо, наоборот, опускает ее.

В первом случае звук идет прямо в небеса — сами понимаете, отразиться ему там просто не от чего. А во втором — звук отражается от поверхности воды (ведь она весьма хорошо это делает!), и опять-таки уходит вверх. Случаи же, кода утка крякает, глядя прямо в глаза наблюдателю, весьма и весьма редки. Если же вдруг подобное произойдет, то услышать эхо можно лишь в безветренную погоду — а на больших озерах почти всегда дует ветер, который, как мы знаем, может изменять направление звуковой волны.

Эксперимент в Альберт-холле доказал: эхо от кряканья есть

Впрочем, совсем недавно ученые из Лондонского университетского колледжа развенчали этот миф, поставив вполне корректный эксперимент. Они записали утиное кряканье на диктофон, причем самые разные его варианты, далее пришли в знаменитый Альберт-холл — лучший зал Великобритании с точки зрения акустических свойств, и воспроизвели эти записи там. При этом у биологов под рукой был специальный прибор, регистрирующий как прямую звуковую волну, так и отраженную. И что вы думаете — во всех случаях эхо было!

В то же время экспериментаторы, присутствовавшие при опытах, утверждали, что в большинстве ситуаций они сами эхо не слышали, и если бы не показания прибора, то вряд ли бы догадались о том, что оно имело место. Но почему же так вышло? Дело в том, что это эхо практически неотличимо от самого звука, издаваемого уткой. Поэтому в тех случаях, когда данная птица начинает крякать, что называется, серийно, наблюдатель слышит непрерывно повторяющиеся звуки, но определить, какой из них является исходным, а какой — отраженным, он не в состоянии. Эхо хорошо слышно при одиночном "кряке" — однако в природе утки достаточно редко общаются именно таким образом.

Впрочем, иногда это все же бывает. И автор этих строк может сам подтвердить факт существования эха от одиночного звука, издаваемого уткой. Однажды мне удалось наблюдать, как небольшая стайка уток летела в узком проходе между длинными многоэтажными домами. В какой-то момент вожак, собравшийся, видимо, поменять курс, призывно и громко крякнул — причем ровно один раз. Так вот, заверяю вас, эхо было очень хорошо слышно, причем звуковая волна отразилась от домов несколько раз, то есть мне посчастливилось наблюдать эффект затухающего эха.

Читайте также: Музыкальная эволюция по теории Дарвина

Теперь уже можно не сомневаться в том, что от утиного кряканья, как и от любой другой звуковой волны, при определенных условиях бывает эхо. И то, что мы его не слышим, не дает нам право утверждать, что его вовсе нет — ведь человеческие уши далеко не самые совершенные органы слуха в мире живых существ…

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.