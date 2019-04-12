Московские школьники смогут проводить самодиагностику онлайн

В ближайшее время в "Московской электронной школе" (МЭШ) появится новый сервис "Самодиагностика", который станет доступен ученикам и их родителям. Он поможет школьникам подготовиться к итоговым контрольным работам в конце учебного года. В соответствующем разделе в МЭШ станут доступны аналоги итоговых контрольных работ по всем параллелям и по всем предметам.

При этом система автоматически будет показывать ученикам и их родителям контрольные для соответствующего класса. По завершении проверки, школьник увидит результаты прохождения тестирования и то, где он ошибся, и что наоборот уже освоил.

"Теперь у каждого ученика, у каждого родителя есть возможность посмотреть примерный уровень сложности работы, которую должен выполнить ученик по итогам года", — говорит руководитель департамента образования и науки города Москвы Исаак Калина.

Таким образом, учащиеся смогут самостоятельно проверить себя и понять, какие именно знания по тому или иному предмету следует подтянуть. Все проверочные работы для самодиагностики разрабатывались совестно с Ассоциацией учителей-предметников — это базовый уровень, к которому должен стремиться каждая школа.

"И тогда каждый ученик, если он видит, что работа намного по уровню сложности выше, чем примерные образцы, может сказать: "Подождите, вы мне ставите тройку за год, но вы ведь дали итоговую работу намного сложнее, чем должна быть в данном классе". И наоборот, если родитель, видя, что контрольная работа, с которой на пять с плюсом справился его ребенок, намного легче, чем рекомендованный уровень, будет недоволен. По сути дела, его обманывают и говорят, что его ребенок знает все отлично, а на самом деле это "отлично" получено за работу, которая намного легче той, которая требуется по окончании данного класса", — поясняет Исаак Калина.

Глава столичного образовательного ведомства поручил директорам школ и их заместителям напомнить еще раз учителям, чтобы они внимательно изучили сложность подготовленных итоговых работа. Итоговые работы должны соответствовать установленному департаментом образования и науки базовому уровню сложности.