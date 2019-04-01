К зданию администрации Рязани привезли тело умершей женщины

В минувшую субботу к зданию администрации Рязани привезли тело умершей женщины. Родственники, близкие и коллеги несчастной обвинили в ее смерти местных чиновников.

О необычном инциденте сообщает "Рязанская газета".

Как сообщают рязанские средства массовой информации, частная предпринимательница Ирина Фокина занималась пассажирскими перевозками сразу не по нескольким маршрутам города. Но в последнее время женщина больше судилась, нежели работала. По словам ее близких, чиновники "гнобили" Ирину Фокину. Местная власть, рассказывает муж Фокиной, постоянно подавала на нее судебные иски по формальным причинам.

Именно поэтому, считают близкие, женщина и умерла. Ирина Фокина, уверены они, просто-напросто не выдержала такого стресса.

Частная предпринимательница, сообщают СМИ Рязани, скончалась 28 марта. В субботу, 30 марта, траурный кортеж на некоторое время остановился возле администрации города. Чтобы "чиновники увидели, что натворили", сказали родственники почившей. Сразу же после этого кортеж отправился на кладбище.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что сотрудники полиции города Чебоксары — столицы Чувашской республики — задержали местного жителя. Рецидивист украл из магазина пирог с капустой стоимостью в 188 рублей.

Фото: соцсети.

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