В техникуме "Рифей" произошла потасовка между студентами и преподавателями

В ночь с 27 на 28 марта на парковке возле техникума "Рифей" произошла массовая драка. Приехавшие на место происшествия полицейские задержали четверых участников драки.

Накануне в техникуме были организованы кадетские сборы. По информации гостей мероприятия, преподавательский состав продолжил мероприятие в неформальной обстановке. Драка завязалась уже на парковке перед техникумом, когда преподаватели встретили там кадетов.

Уполномоченный по правам ребенка Свердловской области Игорь Мороков присутствовал на открытии сборов, а на следующий день узнал из средств массовой информации о происшествии. Он заявил, что проведет работу совместно с правоохранительными органами, чтобы пролить свет на произошедший инцидент.

Мароков отметил, что лично знаком со многими преподавателями техникума и они "достойные люди".

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о массовой драке в Москве, в которой было применено травматическое оружие. По информации правоохранителей, зачинщиками конфликта стала группа молодых людей. Из хулиганских побуждений они обстреляли 47-летнего мужчину. У пострадавшего диагностировали огнестрельное ранение в голень.

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