В техникуме "Рифей" произошла потасовка между студентами и преподавателями

В ночь с 27 на 28 марта на парковке возле техникума "Рифей" произошла массовая драка. Приехавшие на место происшествия полицейские задержали четверых участников драки.
Накануне в техникуме были организованы кадетские сборы. По информации гостей мероприятия, преподавательский состав продолжил мероприятие в неформальной обстановке. Драка завязалась уже на парковке перед техникумом, когда преподаватели встретили там кадетов.
Уполномоченный по правам ребенка Свердловской области Игорь Мороков присутствовал на открытии сборов, а на следующий день узнал из средств массовой информации о происшествии. Он заявил, что проведет работу совместно с правоохранительными органами, чтобы пролить свет на произошедший инцидент.
Мароков отметил, что лично знаком со многими преподавателями техникума и они "достойные люди".
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о массовой драке в Москве, в которой было применено травматическое оружие. По информации правоохранителей, зачинщиками конфликта стала группа молодых людей. Из хулиганских побуждений они обстреляли 47-летнего мужчину. У пострадавшего диагностировали огнестрельное ранение в голень.
Читайте также:
Полицейские рассказали о массовой драке в Москве с применением травматического оружия
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Венесуэла задействовала план "Гуаянский щит" по созданию в Гуаяне российской военной базы. Об этом говорят журналистское расследование и объективные данные.
Венесуэла задействовала план "Гуаянский щит" по созданию в Гуаяне российской военной базы. Об этом говорят журналистское расследование и объективные данные.
Венесуэла задействовала план "Гуаянский щит" по созданию в Гуаяне российской военной базы. Об этом говорят журналистское расследование и объективные данные.
Что дал людям венесуэльский социализм? Как развиваться стране в условиях необъявленных, но фактически начатых американцами войны и грабежа? Как относятся в Венесуэле к русским и американцам, любят ли чависты Мадуро? Каковы его шансы удержать власть? Обозреватель "Правды.Ру" делится впечатлениями после посещения Венесуэлы.