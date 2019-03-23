Полицейские рассказали о массовой драке в Москве с применением травматического оружия

В московском управлении МВД сообщили о массовой драке на территории бизнес-центра в Академическом районе. Потасовка переросла в столкновение с применением травматического оружия.
По информации правоохранителей, зачинщиками конфликта стала группа молодых людей. Из хулиганских побуждений они обстреляли 47-летнего мужчину. У пострадавшего диагностировали огнестрельное ранение в голень. Группа хулиганов также избила 37-летнего мужчину и нанесли ему "ушибленную травму глаза". Оба пострадавших были госпитализированы.
Полицейские задержали группу хулиганов и доставили их в отдел МВД по Академическому району столицы. В отношении правонарушителей возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о драке первоклассника и психолога в одной из московских школ. Как рассказала мать пострадавшего мальчика, ее сын поругался с одноклассниками, а психолог "оттащила" его в класс и попыталась успокоить. После чего у ребенка зафиксировали поверхностные травмы головы, ссадины и кровоподтеки.
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Отметим, что документ опубликован на официальном портале правовой информации.
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