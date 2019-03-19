Московские школьники разработали уникальный беспилотник

Ученики московской школы №1252 имени Сервантеса разработали и собрали уникальный беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Машина предназначена для наблюдения за флорой и фауной в городских условиях. С этим изобретением восьмиклассники заняли первое место на конкурсе инженерных проектов "ЗD-бум".
По условиям конкурса, ребятам предстояло разработать беспилотный аппарат, способный работать и передвигаться, по меньшей мере, в двух природных средах.
"Созданный беспилотник летает, может использоваться под водой и закрепляться на деревьях. За счет двух пропеллеров он поднимается на высоту более 300 метров, фиксируется на ветках и с помощью прикрепленной к нему видеокамеры мониторит экологическую обстановку на территории. Основной его "воздушной" функцией является помощь лесникам, отслеживание популяции птиц, их повадок, привычек", — рассказал "Вечерней Москве" капитан команды школы №1252 Риккардо Раффи.
Конкурс "ЗD-бум" был организован Национальным исследовательским университетом (МАИ) и проходил в четыре этапа. Цель состязания — развитие инженерных способностей школьников, включающих: проектное мышление, образное и пространственное мышление, конструирование, моделирование, 3D-сканирование и AR- моделирование.
В последние годы московская система образования уделяет особое внимание техническим предметам. В рамках развития предпрофессионального образования в общеобразовательных школах работают инженерные классы, дополнительные занятия проходят в детских технопарках и на площадках ведущих столичных вузов.
Руководитель департамента образования и науки города Москвы Исаак Калина на днях отметил, что предпрофессиональное образование помогает школьникам раскрыть свой потенциал и начать учиться самостоятельно.
"Быть может, самый главный эффект предпрофессиональных классов в том, что на этом этапе родители отпадают и помочь уже не могут. Ученик начинает учиться сам. Предпрофессиональные классы, IT-полигоны — там дети учатся сами. Конечно, под руководством очень грамотных педагогов. Но при этом они реализуют возможность, а не исполняют повинность. Мы должны дать возможность ребятам учится самим — учить себя. Мы должны дать им возможность применять то, что они изучили", — сказал Исаак Калина.
Таким образом, предпрофессиональное образование в Москве сегодня практико-ориентировано — выпускники школ готовы применять навыки не только в колледжах и вузах, но и на производствах.
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