Глава "Роскосмоса" не увидел проблем с запуском египетского спутника

Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин рассказал журналистам, что не видит никакой критической ситуации в инциденте с египетским спутником EgyptSat-A. По словам Рогозина, "Роскосмос" не будет создавать комиссию для изучения деталей инцидента.
"Никакая комиссия не будет создаваться. Мы рассмотрели все замечания и сделали вывод, что никакой критической ситуации не произошло. Спутник находится на орбите, с ним поддерживается стабильная связь", — сообщил Рогозин.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что при выводе египетского спутника EgyptSat-A произошла нештатная ситуация. В результате спутник отклонился от заданной траектории на 60 километров. Позже источник в космической отрасли сообщил, что нештатная ситуация произошла из-за истечения срока гарантийного использования ракеты-носителя "Союз-2.1б". Ракета-носитель выводившая на орбиту египетский спутник была произведена в 2012 году, а это означает, что ее гарантийный срок должен был закончиться в апреле текущего года.
Фото: kremlin.ru
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