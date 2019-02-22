Проблемы при запуске египетского спутника объяснили старостью "Союза"

РИА "Новости" ссылаясь на источник в космической отрасли сообщило, что для вывода египетского спутника EgyptSat-A на околоземную орбиту использовалась ракета-носитель производства 2012 года.

Источник обратил внимание агентства на то, что гарантийный срок эксплуатации "Союза-2.1б" составлял 6,5 лет. Таким образом, гарантийный срок ракеты-носителя истекал уже в апреле текущего года. По мнению источника, это могло стать причиной нештатной ситуации при выводе EgyptSat-A на околоземную орбиту.

Напомним, недавно с Байконура стартовала ракета-носитель "Союз-2.1б", которая должна была вывести на околоземную орбиту египетский спутник. При полете произошла нештатная ситуация, которая стала причиной отклонения курса ракеты на 60 километров. Однако это не помешало "Роскосмосу" установить связь со спутником.

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