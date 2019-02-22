Мир Политика Экономика Недвижимость Садоводство Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Проблемы при запуске египетского спутника объяснили старостью "Союза"

Наука » Технологии

РИА "Новости" ссылаясь на источник в космической отрасли сообщило, что для вывода египетского спутника EgyptSat-A на околоземную орбиту использовалась ракета-носитель производства 2012 года.

Проблемы при запуске египетского спутника объяснили старостью "Союза". 399397.jpeg

Источник обратил внимание агентства на то, что гарантийный срок эксплуатации "Союза-2.1б" составлял 6,5 лет. Таким образом, гарантийный срок ракеты-носителя истекал уже в апреле текущего года. По мнению источника, это могло стать причиной нештатной ситуации при выводе EgyptSat-A на околоземную орбиту.

Напомним, недавно с Байконура стартовала ракета-носитель "Союз-2.1б", которая должна была вывести на околоземную орбиту египетский спутник. При полете произошла нештатная ситуация, которая стала причиной отклонения курса ракеты на 60 километров. Однако это не помешало "Роскосмосу" установить связь со спутником.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что российский комический спутник "Ломоносов" зафиксировал неизвестные науке явления.

Читайте также:

Российский спутник "Ломоносов" зафиксировал неизвестные науке явления

"Народное" послание Путина смотрело лишь 5,9% москвичей

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы Союз Россия Египет ракета спутник Роскосмос технологии
Обсудить
Актуальная аналитика
Рецепты и заготовки
Советы огороднику: коротко о многом
Авто
Что делать, если вас сбила машина
Военные новости
Киеву нужна небольшая, но победоносная война на Азове
Новости Все >
Россияне предпочли новую одежду и развлечения здоровому питанию
Школьнику пригрозили штрафом за фотографию потопа
Уличных торговцев в Москве пересаживают на тележки﻿
Проблемы при запуске египетского спутника объяснили старостью "Союза"
Лукашенко предостерег милицию от "советских" методов работы
Прокуратура начала проверку после сожжения пяти верблюдов ради "суверенитета России"
Власти Петербурга начали продавать помещения в центре города под хостелы﻿
Глава NASA предупредил: коалиция США "заберет" Луну
Обозначен оптимальный возраст для получения ипотечного кредита﻿
"Народное" послание Путина смотрело лишь 5,9% москвичей
Читательский топ
Минобороны отказалось закупать новейшие вертолеты "Ночной охотник" из-за цены
В столице ДНР остановлен крупнейший металлургический завод
Израиль показал уничтожение российских вертолетов в рекламе систем ПВО
Американский политолог: отношения Вашингтона и Москвы обречены
Военные Украины не разделяют мнение Порошенко о войне с Россией
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Военные новости
Российский Т-90М назван "легкой мишенью" на современной войне

При вращении башни танка со стволом, опущенном к горизонту, боевая машина якобы начнет рушить сама себя.

Российский Т-90М назван "легкой мишенью" на современной войне
The News Lens: страны мира выстраиваются в очередь за российским оружием
Военные новости
The News Lens: страны мира выстраиваются в очередь за российским оружием
Общество
Родители устроили самосуд над агрессивным школьником
Другие
В России накапливается протестный потенциал
Кремль
Послание Путина: народ, прорыв, "чистки" и ракеты

Владимир Путин обратился с посланием, уже названным народно-ракетным. Мы выделили самые главные темы послания президента.

Послание Путина: народ, прорыв, "чистки" и ракеты
Путин готовит послание для спасения рейтингов власти?
Власть
Путин готовит послание для спасения рейтингов власти?
Шоу-бизнес
Макаревич заявил об идиотизме 80 процентов населения
Общество
Родители устроили самосуд над агрессивным школьником
Политика. Новости и аналитика
Пенсии россиян предложили передавать по наследству

Госдума рассмотрит законопроект, позволяющий гражданам получать пенсии за своих умерших родственников

Пенсии россиян предложили передавать по наследству
Песков: Путин недоволен эффективностью выполнения его установок
Власть
Песков: Путин недоволен эффективностью выполнения его установок
Политика. Новости и аналитика
Жители Южных Курил выступили против передачи островов Японии
Общество
Родители устроили самосуд над агрессивным школьником
Любовь Степушова Киеву нужна небольшая, но победоносная война на Азове Любовь Степушова Соломон Соловьев Бесхребетность или воля? Загадка знака Рыбы - Гороскоп дня Соломон Соловьев Игорь Буккер Будущие археологические находки: свитки и таблички Игорь Буккер
Комментарии
Проблемы при запуске египетского спутника объяснили старостью "Союза"
Пентагон ведет разработку стратегии "троянского коня" против России
Киеву нужна небольшая, но победоносная война на Азове
Глава NASA предупредил: коалиция США "заберет" Луну
Порошенко объявил Малевича украинским художником
Украина по-прежнему покупает в России большую часть ядерного топлива
Депутаты предложили публиковать позорящие депутатов высказывания
"Народное" послание Путина смотрело лишь 5,9% москвичей
Украина по-прежнему покупает в России большую часть ядерного топлива
Порошенко объявил Малевича украинским художником
Украина по-прежнему покупает в России большую часть ядерного топлива
В столице ДНР остановлен крупнейший металлургический завод
"Народное" послание Путина смотрело лишь 5,9% москвичей
Американский адмирал пообещал не допустить господства России в Арктике
В столице ДНР остановлен крупнейший металлургический завод
"Народное" послание Путина смотрело лишь 5,9% москвичей
"Народное" послание Путина смотрело лишь 5,9% москвичей
Израиль показал уничтожение российских вертолетов в рекламе систем ПВО
Израиль показал уничтожение российских вертолетов в рекламе систем ПВО
Порошенко объявил Малевича украинским художником
Порошенко объявил Малевича украинским художником
История и современность Все >
Изобретения, которые появились в Первую Мировую войну
Изобретения, которые появились в Первую Мировую войну
Newby-McMahon - самый маленький небоскреб в мире
Newby-McMahon - самый маленький небоскреб в мире
Американский адмирал пообещал не допустить господства России в Арктике
Американский адмирал пообещал не допустить господства России в Арктике
Пентагон ведет разработку стратегии "троянского коня" против России
Пентагон ведет разработку стратегии "троянского коня" против России
Эксперт рассказал, как "Циркон" поразит командные центры врага
Эксперт рассказал, как "Циркон" поразит командные центры врага
Минобороны отказалось закупать новейшие вертолеты "Ночной охотник" из-за цены
Минобороны отказалось закупать новейшие вертолеты "Ночной охотник" из-за цены
"Операция "Арго": как это было в реальности
"Операция "Арго": как это было в реальности
Как младший брат заставил Ярослава Мудрого отказаться от половины владений
Как младший брат заставил Ярослава Мудрого отказаться от половины владений
Крымская война: почему последнее слово оказалось за Россией
Крымская война: почему последнее слово оказалось за Россией
Фанаты устроили "Зениту" огненный коридор
Фанаты устроили "Зениту" огненный коридор
Западные эксперты: бояться ли нового оружия России?
Западные эксперты: бояться ли нового оружия России?
Женское Все >
Как задобрить домового
Как задобрить домового
О пользе планирования клумбы: ошибки садоводов
О пользе планирования клумбы: ошибки садоводов
Читаем этикетки на пакетиках с семенами
Читаем этикетки на пакетиках с семенами
Семь способов спасения саженцев весной
Семь способов спасения саженцев весной
Просто: выращиваем хризантему из букета
Просто: выращиваем хризантему из букета
В Петербурге откроются новые "бережливые поликлиники"
В Петербурге откроются новые "бережливые поликлиники"
В Индии роботы-хирурги прооперировали двухдневную девочку
В Индии роботы-хирурги прооперировали двухдневную девочку
Как одеваться модно в сильный мороз
Как одеваться модно в сильный мороз
23 февраля - появился случайно
23 февраля - появился случайно
Ученые из США считают, что ориентация влияет на здоровье
Ученые из США считают, что ориентация влияет на здоровье
Какие пластические операции делают россиянки?
Какие пластические операции делают россиянки?
Отращиваем длинные ногти
Отращиваем длинные ногти
Британка решила сшить сумку из кожи своей ампутированной ноги
Британка решила сшить сумку из кожи своей ампутированной ноги
Черника как лекарство для сердца
Черника как лекарство для сердца
Мужское Все >
Подарок рыбаку
Подарок рыбаку
Акулы подсказали ученым хорошую идею
Акулы подсказали ученым хорошую идею
Как хранить украшения: удобные и простые решения
Как хранить украшения: удобные и простые решения
Ремонт с дизайнером: плюсы и минусы
Ремонт с дизайнером: плюсы и минусы
Домашний интерьер в стиле советской эпохи
Домашний интерьер в стиле советской эпохи
Как правильно утеплить балкон?
Как правильно утеплить балкон?
Богемский стиль в интерьере
Богемский стиль в интерьере
Этап Кубка мира по горнолыжному спорту возвращается на трассы "Розы Хутор"
Этап Кубка мира по горнолыжному спорту возвращается на трассы "Розы Хутор"
Пять упражнений, способных сделать вас быстрее
Пять упражнений, способных сделать вас быстрее
Бедность в России: что это такое и как с ней бороться
Точка зрения
Бедность в России: что это такое и как с ней бороться
Мюнхенская конференция разочаровала русофобов
Точка зрения
Мюнхенская конференция разочаровала русофобов
Армения шагает... От России или к ней?
Точка зрения
Армения шагает... От России или к ней?
Как Бишкек ответит на ультиматум Путина
Точка зрения
Как Бишкек ответит на ультиматум Путина
Центральная оперативная таможня: задачи и достижения-2018
Точка зрения
Центральная оперативная таможня: задачи и достижения-2018
Интересы
Ересь Маркиона: злой демиург и добрый Бог
Ересь Маркиона: злой демиург и добрый Бог
Церковь и алкоголики: спасение утопающих
Церковь и алкоголики: спасение утопающих
Как успокоить собаку в машине
Как успокоить собаку в машине
Питомец "как в кино": невыдуманные трагедии
Питомец "как в кино": невыдуманные трагедии
Кошка Лагерфельда может не получить наследства
Кошка Лагерфельда может не получить наследства
Что нужно знать о хорьках
Что нужно знать о хорьках
Как Австралия с кроликами боролась
Как Австралия с кроликами боролась
Эпоха пластика: вместе с морепродуктами мы употребляем пластик
Эпоха пластика: вместе с морепродуктами мы употребляем пластик
Специалисты нашли на морском дне возможное лекарство от рака
Специалисты нашли на морском дне возможное лекарство от рака
Так ли ужасен ужас?
Так ли ужасен ужас?
Свои рисунки в сети продает девятилетний мальчик
Свои рисунки в сети продает девятилетний мальчик
Страшная рыба с человеческими зубами вызывает панику у людей
Страшная рыба с человеческими зубами вызывает панику у людей
Выходит фильм-биография о Селин Дион
Выходит фильм-биография о Селин Дион
Откровенное платье Ким Кардашьян вызвало шок
Откровенное платье Ким Кардашьян вызвало шок
Какие подарки мечтают получить мужчины на 23 февраля
Какие подарки мечтают получить мужчины на 23 февраля
Новости Молдовы
Если Плахотнюк - России враг, то как сделать его другом?

24 февраля в Молдавии состоятся парламентские выборы. А нельзя ли "перевербовать" Плахотнюка, если уж он снова "обречен" формировать правительство?

Если Плахотнюк - России враг, то как сделать его другом?
Украина решила идти в НАТО "в ненужное время и в ненужном месте"
Новости Украины
Украина решила идти в НАТО "в ненужное время и в ненужном месте"
Венесуэла приготовила 15 тысяч снайперов
Южная Америка
Венесуэла приготовила 15 тысяч снайперов
Коалиция в ООН из 50 стран поддержит Венесуэлу
Южная Америка
Коалиция в ООН из 50 стран поддержит Венесуэлу
Киргизия лавирует между Россией и Китаем
Бывший СССР
Киргизия лавирует между Россией и Китаем
На 12 "ножевых ударов" Россия ответила Украине одним - эксперт
Новости Украины
На 12 "ножевых ударов" Россия ответила Украине одним - эксперт
В Армении революция была не цветная, а бархатная
Новости Армении
В Армении революция была не цветная, а бархатная
Крым ждет: Каталония интернационализирует конфликт
Евросоюз
Крым ждет: Каталония интернационализирует конфликт
Россия не может проиграть в Венесуэле
Южная Америка
Россия не может проиграть в Венесуэле
Россия и Белоруссия - вместе в тупик разногласий?
Новости Белоруссии
Россия и Белоруссия - вместе в тупик разногласий?
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ