Российский спутник "Ломоносов" зафиксировал неизвестные науке явления

Российский спутник "Михайло Ломоносов" обнаружил в атмосфере планеты Земля некие мощные световые "взрывы". Их природа пока неизвестна.
Об этом средствам массовой информации сообщает глава НИИ ядерной физики МГУ Михаил Панасюк.
Ученый указал на то, что телескоп, установленный на российском спутнике "Михайло Ломоносов", зафиксировал новые, еще неизвестные науке физические явления. По словам Михаила Панасюка, речь идет о крайне мощных световых "взрывах".
Самое примечательное, отмечает Панасюк, что поблизости от мощных световых "взрывов" не наблюдалось никаких гроз, бурь или каких-либо других необычных погодных явлений. Так, указывает глава НИИ ядерной физики МГУ, на данный момент остается неизвестной природа появления загадочных "взрывов".
Отметим, что российский спутник "Михайло Ломоносов" был запущен в открытый космос в апреле 2016 года. Одной из главных задач его, что примечательно, и является выявление вспышек света в земной атмосфере.
Любопытно, что в проекте "Ломоносов" участвуют не только российские ученые, но и астрономы из Соединенных Штатов Америки, Южной Кореи, Дании, Норвегии, Испании и Мексики.
Не так давно, напомним, в сети Интернет появилась информация о том, что Россия якобы строит секретные космические станции. Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Роскомнадзоре объявили эту информацию не соответствующей действительности.
Фото: flickr. com/ Tatiana T
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