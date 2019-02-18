СМИ: высаженный из мурманской маршрутки пассажир умер на остановке

Жители Мурманска активно обсуждают в социальных сетях смерть мужчины на остановке. По сообщениям очевидцев, мужчина скончался после того, как его высадили из общественного транспорта.

Родственники погибшего сообщили, что в последнее время он злоупотреблял алкогольными напитками и испытывал проблемы со здоровьем. Представители МВД сообщили, что начали расследование по факту смерти мужчины. Проверяется факт высадки пассажира из транспортного средства.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала читателям о заявлении племянницы Сергея Скрипаля о том, что ее дядя умер. В этом же материале "Правда.Ру" приводила мнение экспертов относительно того, что британские власти могут пойти на физическое устранение Скрипалей, чтобы поставить точку в этом инциденте.

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