СМИ: высаженный из мурманской маршрутки пассажир умер на остановке

Жители Мурманска активно обсуждают в социальных сетях смерть мужчины на остановке. По сообщениям очевидцев, мужчина скончался после того, как его высадили из общественного транспорта.
Родственники погибшего сообщили, что в последнее время он злоупотреблял алкогольными напитками и испытывал проблемы со здоровьем. Представители МВД сообщили, что начали расследование по факту смерти мужчины. Проверяется факт высадки пассажира из транспортного средства.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала читателям о заявлении племянницы Сергея Скрипаля о том, что ее дядя умер. В этом же материале "Правда.Ру" приводила мнение экспертов относительно того, что британские власти могут пойти на физическое устранение Скрипалей, чтобы поставить точку в этом инциденте.
Читайте также:
"Дядя умер": почему Британии выгодна смерть Скрипаля
Российский солдат умер после лыжной гонки от пневмонии
Продавший почку украинец умер через месяц после свадьбы
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Польские СМИ задаются вопросом, а выгодно ли Польше быть союзником США? И приходят к неутешительным выводам: "Добродетель потеряли, ни рубля не приобрели".
Задача государства - увеличить доходы всех людей, независимо от места их проживания.
Депутаты Государственной Думы рассматривают инициативу о запрете на покупку автомобиля, если у водителя нет гаража или парковочного места.
Президент Сооронбай Жээнбеков российских пограничников на китайско-киргизскую границу не пустит, уверен эксперт "Правды.Ру".