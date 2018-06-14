К чему готовятся: Украина собирает войска у границ с Россией

В Киеве приняли решение создать подразделение, которое будет состоять из различных видов войск. Располагаться оно будет в районе Азовского моря. Это вызывает беспокойство, заявил депутат Госдумы от республики Крым Руслан Бальбек.



Атака военно-морских сил Украины: ЧП на побережье Азовского моря

Украина вынуждает российскую сторону разрабатывать новые механизмы защиты Крымского полуострова, считает депутат. Киев размещает штурмовую авиацию на границе, создает разнородную группировку, и все это - накануне Чемпионата мира по футболу. Очевидно, что действия направлены на то, чтобы обострить отношения между странами, заявляет Бальбек.

Однако ни эти меры, ни какие-либо другие не смогут помешать РФ. Если Украина решит атаковать любые российские объекты в Азовском море, то это будет расценено как военное наступление, и ответ не заставит себя долго ждать, говорит Бальбек.

Об угрозе для Украины со стороны России довольно часто говорят в Киеве. Ранее «Правда.Ру» писала о том, что украинское издание "Апостроф" опубликовало интервью с генерал-лейтенантом, экс-заместителем начальника Генштаба ВСУ Игорем Романенко, который заявил, что в перспективе он не исключает "полномасштабную агрессию России против Украины".

В частности, утверждал военный, Россия готовится использовать против Украины подводные лодки Черноморского флота.

Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов ("Единая Россия") раскритиковал слова украинского военного. По его мнению, для подобных заявлений никаких оснований нет.