Деньги есть: у россиян нашли большое количество "свободных" рублей

Внезапно обнаружилось, что у россиян стало гораздо больше "свободных денег". Согласно разнице между тратами и доходами, так называемому индексу "Ромира", в июне объем свободных денег у россиян в среднем составил три десятка тысяч рублей, что намного больше по сравнению с данными за май этого же года.
Несмотря на это, не стоит спешить радоваться — как говорят специалисты, это ни разу не говорит о повышении благосостояния россиян или же их уровня жизни. Причина такого роста "свободных денег" довольна проста — многие россияне просто-напросто отказались этим летом от поездок куда-либо в отпуск, тем самым значительно сэкономив семейный бюджет.
Эксперты говорят о том, что следует дождаться данных за июль и август, чтобы удостовериться в верности этой теории.
Исследование проводилось в около двухстах городах Российской Федерации с населением свыше 10000 человек. Участниками опроса стали 30000 тысяч россиян.
Интересно, что данный показатель значительно увеличился не только по сравнению с маем минувшего года, но и в сравнении с июнем года 2017. Так, в прошлом году, в июне, "свободных денег" у россиян было значительно меньше — 24 тысячи рублей.
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