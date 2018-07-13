Деньги есть: у россиян нашли большое количество "свободных" рублей

Внезапно обнаружилось, что у россиян стало гораздо больше "свободных денег". Согласно разнице между тратами и доходами, так называемому индексу "Ромира", в июне объем свободных денег у россиян в среднем составил три десятка тысяч рублей, что намного больше по сравнению с данными за май этого же года.

Фото: Fotodom.ru

Несмотря на это, не стоит спешить радоваться — как говорят специалисты, это ни разу не говорит о повышении благосостояния россиян или же их уровня жизни. Причина такого роста "свободных денег" довольна проста — многие россияне просто-напросто отказались этим летом от поездок куда-либо в отпуск, тем самым значительно сэкономив семейный бюджет.

Эксперты говорят о том, что следует дождаться данных за июль и август, чтобы удостовериться в верности этой теории.

Исследование проводилось в около двухстах городах Российской Федерации с населением свыше 10000 человек. Участниками опроса стали 30000 тысяч россиян.

Интересно, что данный показатель значительно увеличился не только по сравнению с маем минувшего года, но и в сравнении с июнем года 2017. Так, в прошлом году, в июне, "свободных денег" у россиян было значительно меньше — 24 тысячи рублей.

Читайте также:

Мы проели самих себя на 60 лет вперед

Путин: у нас есть правда, деньги и ракеты