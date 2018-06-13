"Зажрались"? Каждый пятый москвич мечтает об эмиграции

Недаром говорят, что Москва - это не Россия, ведь различий между жителями столицы и представителями провинции довольно много. Это в очередной раз подтвердил опрос "Левада-центра", результаты которого публикует "Дождь". Исследователи выяснили, как сильно хотят россияне эмигрировать и часто ли они отправляются в зарубежные путешествия.

Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

Больше половины жителей Москвы (56%) имеют загранпаспорт. В поездку за рубеж только в этом году отправлялись две трети опрошенных. Открытой визой обладают 20% респондентов из столицы.

По России ситуация иная. Из 1600 человек, которые проживают в 52 разных регионах, действующий документ для поездок заграницу оказался лишь у четверти. Воспользовались им хотя бы раз только треть опрошенных. Открытая виза есть у 9% респондентов.

Вопрос об эмиграции тоже выявил различия. Если только 3% россиян твердо намерены покинуть страну, то в столице таких уже 7 %. Еще 11% респондентов из Москвы ответили на вопрос о переезде "скорее да". На отношение к жизни за рубежом значительно влияет пример знакомых, которые уже смогли освоиться в чужой стране. Об этом заявили 26% москвичей. Больше всего переехать заграницу намерены молодые люди, сообщают исследователи.

Противостояние столицы и провинции - тема вечная. Ранее "Правда.Ру" публиковала мнения жителей России о москвичах, из которых было понятно, что "Москва жирует, а провинция выживает". Однако социолог Сергей Юрлов считает, что ситуация давно изменилась. "Противопоставление бедной, страдающей провинции и богатой, благополучной, циничной и прочая-прочая Москвы стало уже общим местом и давно устарело. То, что вообще провинциалы разительно отличаются от коренных жителей каких-то столиц - это, мягко говоря, сильно преувеличено", - говорит кандидат социологических наук.

При этом и отношение москвичей к провинциалам тоже далеко не презрительное. В опросе, который проводился в 2011 году, половина столичных респондентов заявила о том, что относится нейтрально к приезжим, а 25% из них и вовсе не скрывали любви к тем, кто живет в других городах России.

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