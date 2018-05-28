Рок-опера "Преступление и наказание": последние спектакли сезона

5 июня начнется заключительный блок показов рок-оперы Эдуарда Артемьева "Преступление и наказание" сезона 2017/2018. И это тот случай, когда о билетах имеет смысл позаботиться заранее.

Во-первых, постановка Андрея Кончаловского возвращается на сцену Московского театра мюзикла на Пушкинской площади всего на 12 показов. Во-вторых, этот спектакль включен в официальную культурную программу чемпионата мира по футболу, и уже сейчас туристические компании активно бронируют билеты для групп: всем известно особенное отношение иностранцев к русской классике и Ф. М. Достоевскому в частности.

На сегодняшний день масштабное сценическое воплощение программного романа увидело свыше 110 тысяч зрителей — спектакль сыграли 105 раз. Рок-опера "Преступление и наказание" — это современное прочтение классического произведения: Андрей Кончаловский переносит героев романа в Петербург конца ХХ века, где героев, так же как и во времена Достоевского, мучают проблемы степени человеческой свободы, социальной справедливости, жертвенности и нравственного долга.

Музыка Эдуарда Артемьева, которую композитор начал писать более 30 лет назад, представляет собой полифоническое полотно, сочетающее разнообразные жанры — от народных мотивов до арт-рока.

"Сложнейший философский материал, требующий колоссального исполнительского таланта, — говорит о постановке режиссер Андрей Кончаловский, — тут нельзя ошибиться, тут трудно скрыть отсутствие таланта — актерского, музыкального, хореографического. Это требует колоссального профессионализма от исполнителей".

Премьера рок-оперы состоялась в Театре мюзикла в марте 2016 года и была приурочена к 150-летию выхода романа Федора Достоевского.

"Замечательная музыка, прекрасно поют артисты, — оценил работу Театра мюзикла на премьере композитор Максим Дунаевский. — Оставлены идеи автора, но мысль его идет дальше: сделано произведение сегодняшнее".

В апреле 2017 года спектакль стал обладателем российской национальной театральной премии "Золотая маска" в номинациях "Лучшая женская роль" (Мария Биорк, роль Сони) и "Работа композитора в музыкальном театре" (Эдуард Артемьев).

Особую зрелищность спектаклю обеспечивают масштабные декорации и визуальные технологии, инновационные для российского театра. Декорации созданы по эскизам сценографа Мэтта Диили, сотрудничающего с лучшими театрами мира, в том числе с британским Национальным театром, Национальной оперой и другими площадками лондонского Вест-Энда. На глазах у зрителей стены-трансформеры превращаются в городские улицы, тоннель метро, квартирки Раскольникова и Сони, рождая неповторимое ощущение духа Петербурга. На движущиеся декорации проецируется динамичное изображение с 12 проекторов: до настоящего момента эта сложная мультимедийная технология использовалась только для постановки больших шоу, таких, например, как концерты мирового тура Мадонны или спектакли Cirque du Soleil.

В спектакле заняты артисты Станислав Беляев, Денис Котельников, Александр Казьмин, Александр Бобров, Мария Биорк, Галина Безрук, Александр Маракулин, Евгений Вальц, Ефим Шифрин, Владимир Ябчаник, Максим Заусалин, Антон Дёров, Антон Аносов.

"Преступление и наказание". Рок-опера Эдуарда Артемьева. Постановка Андрея Кончаловского. Московский театр мюзикла, Пушкинская пл., 2. 5-17 июня 2018 года.

Билеты от 500 рублей на сайте Московского театра мюзикла.

Справка

Московский театр мюзикла — первый и единственный театр в России, посвященный жанру мюзикла. Открылся в 2012 году в ДК им. Горбунова в Филях.

В репертуаре театра — мюзиклы "Сказка для взрослых. Всё о Золушке" Раймонда Паулса, "Принцесса цирка" Имре Кальмана, рок-опера "Преступление и наказание" Эдуарда Артемьева, детский мюзикл "Чудеса и куралесы" Владимира Баскина и спектакль на пределе физических возможностей "РЕВЕРС".

Здесь проходят сольные концерты популярных артистов — Максима Леонидова, Нани Брегвадзе, Сергея Мазаева. В 2014 году в Театре мюзикла состоялся творческий вечер композитора Раймонда Паулса.

В 2013-м и 2015-м годах в театре прошли гастроли всемирно известного театра-цирка из Канады The 7 Fingers ("7 пальцев"). В 2016 году при участии The 7 Fingers Театр мюзикла поставил спектакль "Принцесса цирка".

Также театр осуществляет музыкальные проекты совместно с телеканалом "Культура" — в их числе вечера, посвященные творчеству Людмилы Гурченко, Эдит Пиаф, Фрэнка Синатры, концерт-биография В. П. Соловьева-Седого.

Спектакли театра многократно номинировались на главную национальную театральную премию России "Золотая маска". Лауреатами стали Оксана Костецкая (женская роль в категории "Оперетта — мюзикл", "Всё о Золушке"), Эдуард Артемьев (работа композитора в музыкальном театре, "Преступление и наказание") и Мария Биорк (женская роль в категории "Оперетта — мюзикл", "Преступление и наказание").

В июле 2017 года Театр мюзикла завершил шестой сезон в ДК им. Горбунова показами мюзикла "Принцесса цирка" в рамках "Мировой серии" Международного чеховского фестиваля и объявил о переезде. Новый театральный сезон театр открыл 28 сентября 2017 года на Пушкинской площади — в здании кинотеатра "Россия".

Художественный руководитель Театра мюзикла — Михаил Швыдкой; генеральный продюсер — Давид Смелянский; генеральный директор — Александр Новиков.