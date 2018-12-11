В Москву возвращается легендарный мюзикл Максима Дунаевского "Алые паруса"

В Москву возвращается легендарный мюзикл Максима Дунаевского "Алые паруса" в обновленном составе. Показы пройдут 25 и 26 января в культурном центре "Москвич" и будут приурочены к Году театра в России.

Одну из ведущих ролей — хозяйку "Маяка" — исполнит известная актриса и телеведущая Эвелина Бледанс. Также в героев одноименной повести Александра Грина на сцене перевоплотятся артисты Георгий Колдун, Андрей Школдыченко, Стас Беляев, Мария Иващенко, Сергей Ли и Мария Паротикова, которая "выросла" из юной Ассоль и дебютирует сейчас в главной роли!

"Алые паруса" — одна из последних больших работ народного артиста России Максима Дунаевского, автора музыки к множеству культовых российских кинофильмов, мультфильмов и мюзиклов: "Д'Артаньян и три мушкетера", "Карнавал", "Ах, водевиль, водевиль", "Мэри Поппинс, до свидания!", "Летучий корабль", "Веселые ребята" и др.

"Наша постановка отличается от формулы Грина — она приближена к современным реалиям, это не воздушная романтическая пастораль, - рассказал Максим Дунаевский. — Но это не осовременивание ради осовременивания! Просто сегодня гриновские мечтательные тона выглядят довольно вяло. Тут нужна была современная энергетика, современное понимание окружающего мира. История действительно стала более жесткой, героям приходится пройти через серьезные испытания на пути к своей мечте!"

"Алые паруса" — один из самых востребованных мюзиклов у зрителей. Его премьера состоялась в 2009 году в Москве, после чего спектакль был успешно реализован в 30 городах России: Санкт-Петербурге, Сочи, Екатеринбурге, Новосибирске, Перми, Орле, Вологде и других. Мюзикл — многократный обладатель престижных театральных наград, в том числе "Золотой маски" и "Музыкального сердца театра".

В постановке — знакомая всем история представлена по-новому, с новыми сюжетными линиями и героями, но основная мысль осталась неизменной — это вера в любовь и в исполнение мечты. Музыкальную основу спектакля составляют более 30 вокальных номеров, которые исполняют, как молодые, так и известные артисты, входящие в элиту русского мюзикла, ранее задействованные во всех знаменитых музыкальных постановках на российской сцене. У российского зрителя вновь появился шанс прикоснуться к мечте вместе с полюбившимися героями, которые скоро вернутся на московскую сцену.

Анонс и билеты — на сайте КЦ "Москвич".