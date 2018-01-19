В Сочи пройдет XI Зимний международный фестиваль искусств

С 16 по 25 февраля в Сочи будет проходить один из самых известных и значимых культурных форумов нашей страны — XI Зимний международный фестиваль искусств, артистическим директором которого является Юрий Башмет. Фестиваль переступает порог десятилетия и начинает отсчет нового десятка, сообщает пресс-служба Русского Концертного Агентства.

Этот ежегодный фестиваль уже давно стал "визитной карточкой" зимнего Сочи — города, который именно в это время года становится главной культурной площадкой страны, куда съезжаются ведущие мировые звезды, многочисленные туристы, пресса, где формируются тенденции развития как российской, так и мировой культуры.

В 2018 году в рамках фестиваля запланирована масштабная программа мероприятий с участием ведущих российских и зарубежных артистов и коллективов.

Среди участников будущего фестиваля — Ольга Кульчинская (сопрано), Валерия Абрамова (скрипка), Констанция фон Гутцейт (виолончель, Германия), Анна Аглатова (сопрано), Михаил Дзюдзе (балалайка-контрабас), Йенс Петер Майнц (виолончель, Германия), Татьяна Самуил (скрипка, Россия-Бельгия), Джован Живкович (марибма, Сербия) и другие.

Сам маэстро Башмет примет участие в концертах фестиваля в качестве солиста и дирижера своих коллективов: лауреата премии "Грэмми", камерного ансамбля "Солисты Москвы" и Государственного симфонического оркестра "Новая Россия".

Продолжая традиции прошлых фестивалей, особое внимание в программе форума уделено музыкально-литературным постановкам и спектаклям, созданным специально для фестиваля в Сочи. Так, 23 февраля в рамках фестиваля пройдет мировая премьера спектакля "Пиковая дама" в авторской версии маэстро Башмета, режиссер — Павел Сафонов.

На ежегодном джазовом концерте фестиваля, который в этот раз пройдет 18 февраля, выступит Джейн Монхейм (США), вместе с которой на сцену выйдут Майкл Канан, Нейл Минер и Рики Монталбано.

Впервые форум посетит уникальный пекинский Northern Kunqu театр, который покажет древнюю китайскую оперу "Легенда о Нефритовой Заколке", своими корнями уходящую в XVI век.

Специальным гостем фестиваля станет Тбилисский театр марионеток Резо Габриадзе, который покажет спектакли "Рамона" и "Сталинград" на площадке зала "Чайка" на Морском вокзале города.

Откроется фестиваль 16 февраля спектаклем "Не покидай свою планету" с участием Юрия Башмета и Константина Хабенского. Спектакль был создан в 2016 году совместно Зимним международным фестивалем искусств в Сочи и Московским театром "Современник". Режиссер — Виктор Крамер. В 2017 году среди зрителей спектакля на фестивале был президент РФ Владимир Путин.

Гостем традиционного балетного вечера 20 февраля станет Балетная компания Даниэль Чиприани Энтертейнмент, которые покажут постановку Мауро Бигонцетти "Средиземноморье". Театральный вечер 19 февраля будет представлен спектаклем Юрия Бутусова "Город. Женитьба. Гоголь" Академического театра им. Ленсовета.

Каждый год на Зимний форум в Сочи приезжают представители этнического направления. В этот раз российская публика познакомится с одной из ярчайших представителей жанра португальской музыки фаду Терезой Салгуэйро.

Также впервые в рамках фестиваля пройдет гала-концерт исполнителей на академических и народных инструментах "Национальная коллекция", где совместно с Государственным симфоническим оркестром "Новая Россия", ансамблем "Россия" и оркестром "Терема" выступят Сергей Гармаш (чтец), Юрий Башмет (альт), Дмитрий Дмитриенко (баян), Александр Цыганков (домра), Валерий Зажигин (балалайка), Азиза Бейсенгулова (кобыз), Батуурга Ванчидорж (морин хуур, горловое пение) и другие.

На гала-концертах открытия и закрытия слушателей также ждут мировые премьеры сочинений Алексея Сюмака и Кузьмы Бодрова, в исполнении которых примет участие маэстро Башмет.

Большое внимание на фестивале будет уделено молодому поколению. По традиции состоятся музыкальная, вокальная, театральная академии, пройдут мастер-классы для молодых композиторов, IV международный конкурс молодых композиторов, сессии Всероссийского юношеского симфонического оркестра, Школа молодых журналистов, пишущих о культуре и многое-многое другое.

С 2011 года Сочинский фестиваль является членом Европейской ассоциации фестивалей, а также включен в двадцатку лучших фестивалей мира, занимая важное место в культурной жизни Европы. С 2017 года фестиваль стал членом международной театральной лиги "Шелковый путь" и, таким образом, стал первым российским фестивалем, включенным в эту международную организацию.

Зимний международный фестиваль искусств в Сочи — один из ярчайших примеров, как можно сегодня создать в России культурный проект мирового масштаба и всего за 10 лет добиться признания в мировом культурном сообществе.