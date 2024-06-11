В Московском Молодёжном театре всего за 1,5 часа расскажут "Войну и мир"

Исторический Роман Л. Н. Толстого "Война и мир" (1864-1869) явился грандиозным замыслом, в котором он на материале истории, дал ответы на жгучие вопросы современности.
Вячеслав Спесивцев в своей постановке соединил текст Льва Толстого и песни Владимира Высоцкого, и это у него получилось. Глубокие, философские тексты Толстого и песни Высоцкого доносят до умов и сердец молодежи смысл великого произведения, а усиливается этот эффект в интерактивном участии зала и событиях на сцене. Благодаря песням Высоцкого расставлены акценты и фокусируется внимание зрителей на понимании Романа Л. Н. Толстого.
Вячеслав Спесивцев умудрился вместить в полтора часа всю суть романа — и батальные сцены, и балы, и любовные искания Наташи Ростовой, которая в конце спектакля становится многодетной матерью.
"Война и мир" стал спектаклем-уроком уникального театрально-образовательного проекта "Классика в классе" Народного артиста России Вячеслава Спесивцева.
Продолжительность спектакля: 1 час 30 минут
Начало: 12 июня в 18:00
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