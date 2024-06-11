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В Московском Молодёжном театре всего за 1,5 часа расскажут "Войну и мир"

1:18
Культура

Исторический Роман Л. Н. Толстого "Война и мир" (1864-1869) явился грандиозным замыслом, в котором он на материале истории, дал ответы на жгучие вопросы современности.

В Московском Молодёжном театре всего за 1,5 часа расскажут "Войну и мир"
Фото: Пресс-служба Московского Молодежного Театра

Вячеслав Спесивцев в своей постановке соединил текст Льва Толстого и песни Владимира Высоцкого, и это у него получилось. Глубокие, философские тексты Толстого и песни Высоцкого доносят до умов и сердец молодежи смысл великого произведения, а усиливается этот эффект в интерактивном участии зала и событиях на сцене. Благодаря песням Высоцкого расставлены акценты и фокусируется внимание зрителей на понимании Романа Л. Н. Толстого.

Вячеслав Спесивцев умудрился вместить в полтора часа всю суть романа — и батальные сцены, и балы, и любовные искания Наташи Ростовой, которая в конце спектакля становится многодетной матерью.

"Война и мир" стал спектаклем-уроком уникального театрально-образовательного проекта "Классика в классе" Народного артиста России Вячеслава Спесивцева.

Продолжительность спектакля: 1 час 30 минут

Начало: 12 июня в 18:00

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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