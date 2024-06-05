12 июня в Новом Театре пройдет спектакль "Поэзия.doc. Анна Ревякина. Во имя Отца…"

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В майском номере журнала "Юность" вышла сказка-быль Анны Ревякиной "Первая скрипка весны". Сказка написана прозой, но, как это бывает с прозой поэтов, она вся пронизана особым ритмом и звучанием, свойственным стихам.

Фото: Пресс-служба Нового театра

Героиня сказки — маленькая Василиса, девочка из города Миллиона Роз…

"Мама Аня родилась в городе Миллиона Роз. Это такой удивитель­ный волшебный город, в котором жители решили для красоты и радости посадить миллион кустов роз. А произошло это, когда в городе появился на свет миллионный житель, как раз в год рож­дения мамы Ани. Когда в Кисловодск пришла несвоевременная весна, в городе Миллиона Роз вот уже десять лет шла война. Длинная и беспросветная, как полярная ночь, но только не одна, а много-много полярных ночей подряд…

Маленькая Васенька знала, что город Миллиона Роз — это самый лучший город на земле. Так ей говорила мама. Так бывает, что город, в который приходит война, автоматически для всех его жителей и их детей, где бы они ни жили, становится самым луч­шим городом на земле, ведь любовь — это ещё и про жалость, сочувствие, милосердие. Про потерю и тоску…"

Анна Ревякина — родилась и выросла в Донецке. Это и есть город Миллиона Роз. Автор знаменитой поэмы "Шахтерская дочь", Анна — один из самых известных поэтов в своем поколении и не только. Жизненный опыт Анны, в том числе, содержит драматические эпизоды, которые на пережила в родном Донецке, находясь с собственным ребенком под бомбежками и обстрелом со стороны ВСУ.

Жизнь и творчество Анны Ревякиной стали основой для необычного поэтического спектакля, в котором страницы биографии переплетены со стихами, рассказ о самом личном и сокровенном подан в театральной форме, а на сцене рядом с самой героиней по законам художественного высказывания существуют артисты — Валентин Клементьев и Евдокия Германова. Поэт — весь мир, который его окружает. И та Вселенная, которую он создает. Спектакль "Анна Ревякина". Во имя Отца…" — попытка соединить два этих мира в театральном действии, где игра и документальность, становятся одним целым. В спектакле Анна предстает личностью чрезвычайно цельной и сильной. На зря Эдуард Бояков, автор идеи проекта, сказал о поэтессе: "донецкая амазонка — мощный русский характер".

А сказку "Первая скрипка весны" непременно надо прочитать самим и своим детям, вслух. И непременно встретиться с Анной Ревякиной на спектакле в Новом Театре, который состоится 12 июня. В День России. И дата выбрана не случайно.

Дата: 12 июня 19:00

Продолжительность: 1 час 10 минут без антракта

Возрастной ценз: 12+

Ссылка на страничку спектакля

Билеты: от 1000 до 1500 рублей

Адрес: ул. Мясницкая, д. 7