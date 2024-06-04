В Театре на Трубной 25 июня состоится премьера спектакля "А это, как два крыла"

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25 июня в 19:00 в Театре на Трубной состоится премьера спектакля "А это, как два крыла" в постановке режиссера Изабеллы Каргиновой с Еленой Ксенофонтовой в главной роли.

Фото: Пресс-служба Театра на Трубной

Из обрывков фраз, взглядов и прикосновений складываются воспоминания старого импресарио Жозефа Шюрмана. Они, словно крылья, подхватывают его и уносят в мир, где две Великие актрисы — Сара Бернар и Элеонора Дузе совершают своё Священнодействие, имя которому Театр.

Изабелла Каргинова, режиссер спектакля:

Мы все чаще повторяем "уходит эпоха", уходят личности, которые масштабируют свое время. К сожалению, масштабы личности все уменьшаются и уменьшаются. А наш спектакль именно о личностях, которые вне времени задают такую высокую планку, которую не всем дано взять. Они любили свое дело, любили театр…Это произведение о театре, людях, которые посвятили ему жизнь, и все соизмеряли с любовью к нему, и ко всему, что связано с этим божеством. В спектакле есть даже молитва, которая посвящена театру, ее читают обе актрисы.

Всё возвращается к Жозефу в последний День его Рождения — Любовь и Ненависть, Верность и Вероломство, Потери и Озарения! Вся жизнь между Божественной Сарой и Несравненной Элеонорой проносится перед ним, постоянно ставя один и тот же вопрос — КТО ЖЕ из них двоих? Что важнее в жизни — Любовь или Аплодисменты? И возносясь к своим Музам, он всё-таки находит ответ… "А это, как два крыла…"

Изабелла Каргинова, режиссер спектакля:

В основу спектакля легла пьеса З. Сагалова "Любовные игры Сары и Элеоноры". Этот материал отправляет к таким категориям, которые сейчас сложно увидеть. Мне интересны поступки героев, их способность быть щедрыми, подарить кому-то дело своей жизни, отодвинуть на задний план собственные амбиции ради искусства. Отдельное внимание заслуживает тема жертвенности во имя жизни, которая оправдана и приносит свои плоды… Они так жили, а сейчас люди живут несколько иначе.

Спектакль даёт зрителям возможность раскрыть для себя обычно закрытые от публики тайны высоких профессионалов и крупных личностей, жизнь которых и чаяния души, муки и радости, были посвящены Театру.

Елена Ксенофонтова, актриса театра и кино:

Фундаментальный вопрос — стоит ли театр жизни? Например, для Сары жизнь была в театре, и она все время шла туда. А для Элеоноры бала важнее сама жизнь. И если жизнь ее не устраивала, то она могла и не играть. Это совершенно разные человеческие позиции. Как мы воспринимаем себя в этом искусстве, и искусство в нас? Я играю Сару Бернар. Она интересная, яркая, глубокая, многогранная, неоднозначная и неожиданная. А я люблю неоднозначных персонажей. Это было в свое время абсолютное явление. В ней сочетание несочетаемого — и эпатаж, и бесконечный патриотизм, и любовь к театру, и все приносилось в жертву театру, и все, что делалось, приобреталось и терялось — все во имя театра.

Мощная энергетика актрис, владеющих умами и сердцами многих поколений зрителей, достигает высокой эмоциональной силы, раскрывает незаурядный темперамент и многогранность их дарования.

Изабелла Каргинова:

Автором жанр спектакля задан как комедия. Я бы однозначно не заявляла этот спектакль как комедию, это история об известных артистах, личностях. В кино такой жанр называется байопик. Думаю, зритель будет приятно удивлен. Просто обычно антрепризный спектакль воспринимается как нечто легковесное и легкомысленное. Наш спектакль заставит где-то и слезу уронить, и задуматься о чем-то важном. Выключить чувственную сферу не получится.

Справка

Изабелла Каргинова — театральный режиссер, заслуженный деятель искусств Северной Осетии, среди ее работ: "Небесное зеркало" (1999г, Владикавказ) — спектакль получил премию "Золотая маска" в номинации "Новация" и Государственную премию России, Ж. Казас"Раздетые" (2002г., Владикавказ), В. Борхерт, "За дверью" (2005г., Владикавказ), З. Сагалов "Любовные игры Сары и Элеоноры" (2012г., Владикавказ), Г. Горин "КИН IV" (2017г., Владикавказ), мюзикл "Ночь перед Рождеством" (2018 г., Владикавказ-Москва), А. П. Чехов. Три сестры" (2020 г., Владикавказ), "Двое и море" по мотивам пьесы Э. Карбальидо(2020 г., Москва) — антреприза с участием Георгия Дронова и Елены Бирюковой, М. Ю. Лермонтов"Маскарад" (2021г., Владикавказ), "Я стану водопадом…" — в работе спектакль по пьесе Е. Исаевой"О-Бон" с участием Бориса Хвошнянского, Екатерины Волковой, Антона Морозова, Юлии Тельпуховой(2022г., Москва), мюзикл "Ах, Любовь!"(2022г., Владикавказ), "Щелкунчик" по сказке Э. Гофмана (2022г., Владикавказ), Е. Исаева, З. Прилепин. "Женщины Есенина"(2023г., Владикавказ), К. Митани "Академия смеха" (2023 г., Владикавказ), А. Н. Островский"Снегурочка" (2023 г., Владикавказ) и др.

Создатели спектакля

Автор инсценировки по мотивам пьесы З. Сагалова "Любовные игры Сары и Элеоноры" — Изабелла Каргинова

Режиссер-постановщик — Изабелла Каргинова

Художник — Кафия Шамьюнова

Художник по костюмам — Анастасия Плотникова

Художник по свету — Светлана Насонова

Артисты:

Елена Ксенофонтова,

Юлия Тельпухова,

Георгий Дронов,

Даниил Корнев.

Продолжительность спектакля: 2 часа с антрактом

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Дата и время премьеры: 25 июня 2024 года в 19:00

Место: Театр на Трубной (г.Москва, ул. Неглинная, дом 29, стр. 1)