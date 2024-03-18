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Уличный художник Бэнкси представил в Англии свою "новинку"

Большое зеленое дерево: Бэнкси показал новую работу в Лондоне

1:03
Культура » Искусство и архитектура » Зарубежная живопись и графика

На выставке в Лондоне уличный художник Бэнкси показал свое новое творение. Об этом сообщило The Guardian.

Большое зеленое дерево: Бэнкси показал новую работу в Лондоне
Фото: wikimapia by Dongio

Художник посвятил арт-объект деревьям. Мурал находится в парке Финсбери и представляет собой рисунок женщины в полный рост со шлангом, расположенный на жилом доме. Еще на стене почти в полную высоту дома Бэнкси сделал разводы зеленой краски. Сам рисунок — за большим деревом, которое подвергли кронированию. Зеленые пятна имитируют крону дерева.

"У работы интересное и простое послание, удобное расположение", — оценил новый мурал эксперт по искусству Джеймс Пик.

Недавно стало известно что после судебного скандала Бэнкси может раскрыть свое настоящее имя. Дело в том, что коллекционеры Ники Кац и Рэй Хауз подали иск в суд на компанию художника Pest Control из-за ее отказа подтвердить подлинность одного из его изображений — гравюру Monkey Queen с изображением украшенной драгоценностями обезьяны, стилизованной под фото Елизаветы II.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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