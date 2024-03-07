Композитор Владимир Дашкевич считает, что слушать нужно музыку, а не лекции о ней

Композитор Дашкевич: симфонических оркестров в России должно быть много

2:16 Your browser does not support the audio element. Культура

Композитор Владимир Дашкевич в беседе с Pravda. Ru выразил своё отношение к прозвучавшей идее ввести во всех вузах курс музыкального образования.

Фото: Пресс-служба Московской Консерватории

"Я не считаю, что всякого рода факультативы могут изменить ситуацию с музыкальным образованием. Я слышал много лекций о музыке и ни разу не понял, о чём лектор говорит. Потому что музыку надо слушать, а рассказывать о ней и говорить, где там цветочки, где там судьба стучится в дверь и всё прочее — это просто уже скучная устаревшая методология. Люди должны слышать реальную музыку в исполнении качественных оркестров и коллективов. И на это должны выделяться деньги", — приводит свои доводы композитор.

Своё мнение Владимир Дашкевич подкрепляет цифрами.

"У нас практически нет симфонических оркестров. У нас всего 71 оркестр на страну. В то время как в Америке — 1210. Можно сколько угодно говорить о том, что надо распространять музыкальное образование. А где люди будут слушать эту музыку? У нас негде слушать музыку. В каждом регионе должно быть минимум 2-3 хороших качественных симфонических оркестра. Потому что оттого, что вы прочтёте лекцию… А чего эта лекция дает? Где он музыку послушает?", — задаётся вопросом композитор.

Музыка в жизни человека играет огромную роль, считает он.

"Музыка — это вектор эволюции. Иначе люди прекращают развитие и снова возвращаются в дикое состояние. Всё развитие эволюции в сторону совершенствования смоделировано в той музыке, которую сочиняют крупные композиторы. И это становится теми архетипами, которые решают судьбы мира. Моцарт фактически совершил "Марсельезу". Бетховен сочинил Девятую симфонию с призывом объединения всех стран, "Оду к радости". Музыка до сих пор — неисследованная вещь, и многие считают, что можно без неё обойтись. Нет, нельзя", — комментирует необходимость музыкального просвещения Владимир Дашкевич.

Стоит напомнить, что Дашкевич хорошо известен публике как автор музыки к советскому телефильму о Шерлоке Холмсе, сериалу "Азазель" и многим другим, серии кинофильмов "Зимняя вишня".