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Композитор Владимир Дашкевич считает, что слушать нужно музыку, а не лекции о ней

Композитор Дашкевич: симфонических оркестров в России должно быть много

2:16
Культура

Композитор Владимир Дашкевич в беседе с Pravda. Ru выразил своё отношение к прозвучавшей идее ввести во всех вузах курс музыкального образования.

Композитор Дашкевич: симфонических оркестров в России должно быть много
Фото: Пресс-служба Московской Консерватории

"Я не считаю, что всякого рода факультативы могут изменить ситуацию с музыкальным образованием. Я слышал много лекций о музыке и ни разу не понял, о чём лектор говорит.

Потому что музыку надо слушать, а рассказывать о ней и говорить, где там цветочки, где там судьба стучится в дверь и всё прочее — это просто уже скучная устаревшая методология.

Люди должны слышать реальную музыку в исполнении качественных оркестров и коллективов. И на это должны выделяться деньги", — приводит свои доводы композитор.

Своё мнение Владимир Дашкевич подкрепляет цифрами.

"У нас практически нет симфонических оркестров. У нас всего 71 оркестр на страну. В то время как в Америке — 1210. Можно сколько угодно говорить о том, что надо распространять музыкальное образование. А где люди будут слушать эту музыку? У нас негде слушать музыку.

В каждом регионе должно быть минимум 2-3 хороших качественных симфонических оркестра. Потому что оттого, что вы прочтёте лекцию… А чего эта лекция дает? Где он музыку послушает?", — задаётся вопросом композитор.

Музыка в жизни человека играет огромную роль, считает он.

"Музыка — это вектор эволюции. Иначе люди прекращают развитие и снова возвращаются в дикое состояние. Всё развитие эволюции в сторону совершенствования смоделировано в той музыке, которую сочиняют крупные композиторы. И это становится теми архетипами, которые решают судьбы мира. Моцарт фактически совершил "Марсельезу". Бетховен сочинил Девятую симфонию с призывом объединения всех стран, "Оду к радости". Музыка до сих пор — неисследованная вещь, и многие считают, что можно без неё обойтись. Нет, нельзя", — комментирует необходимость музыкального просвещения Владимир Дашкевич.

Стоит напомнить, что Дашкевич хорошо известен публике как автор музыки к советскому телефильму о Шерлоке Холмсе, сериалу "Азазель" и многим другим, серии кинофильмов "Зимняя вишня".

КАК МУЗЫКА ВЛИЯЕТ НА ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА.
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — журналист, корреспондент-интервьюер Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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