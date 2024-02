Претензии Украины к картине "Лунная ночь", выставленной на торги за 100 миллионов рублей, опровергнуты

18 февраля в Московском аукционном доме пройдут торги, топ-лотом на которых станет пейзаж Ивана Айвазовского "Лунная ночь", оцененный в 100 миллионов рублей, сообщает РИА Новости.

Фото: Wikimedia Commons by Иван Айвазовский is licensed under Public Domain