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Претензии Украины к картине "Лунная ночь", выставленной на торги за 100 миллионов рублей, опровергнуты

"Лунная ночь" Айвазовского: Аукционный холдинг опроверг претензии Украины

Культура

18 февраля в Московском аукционном доме пройдут торги, топ-лотом на которых станет пейзаж Ивана Айвазовского "Лунная ночь", оцененный в 100 миллионов рублей, сообщает РИА Новости.

"Лунная ночь" Айвазовского: Аукционный холдинг опроверг претензии Украины
Фото: Wikimedia Commons by Иван Айвазовский is licensed under Public Domain

Помимо того, на торгах будут предложены более 130 лотов, в том числе, работы Ильи Репина, Исаака Левитана, Василия Верещагина, Константина Коровина, Бориса Кустодиева и Николая Рериха.

Украинские СМИ, ссылаясь на мнение бывшего заместителя прокурора Украины Гюндуза Мамедова, немедленно заявили, что картина Айвазовского находилась среди 52 полотен, переданных в Симферопольский художественный музей в Крыму в 2014 году, и была объявлена в международный розыск в 2017 году.

В ответ на это в Аукционном холдинге пояснили, что речь идет о разных картинах Айвазовского, написанных с разницей в четыре года. А именно: картина "Лунная ночь" с видом Константинополя, выставленная на торги, была куплена в Швеции в 2008 году и датируется 1878 годом. Вторая же "Лунная ночь" - это вид Черного моря в Крыму и датируется 1882 годом. Помимо того, Айвазовский написал около десятка картин с подобным названием.

Напомним, что сама персона Айвазовского и вопрос его национальной принадлежности является предметом горячих обсуждений для западных искусствоведов. Так, Метрополитен-музей в Нью-Йорке неоднократно изменял национальность художника: до февраля 2023 года он был русским, затем украинцем, а сейчас стал армянином. Кроме того, к украинцам были причислены Илья Репин и Архип Куинджи.

Автор Дмитрий Меретин
Дмитрий Меретин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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