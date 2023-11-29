Автограф писателя Николя Гоголя выставлен на торги, которые пройдут 7 декабря. Об уникальном лоте сообщает aif.ru со ссылкой на страницу аукционного дома "Литфонд".
Классик русской литературы подписал для кого-то седьмой номер журнала "Москвитянин" за 1846 год, в котором опубликовано его письмо.
"Прошу Вас принять этот журнал, любящий Вас Н. Гоголь", — гласит надпись.
Подлинность реликвии подтверждена экспертизой Института русской литературы РАН. В учреждении допустили, что дарственная надпись адресована Василию Жуковскому.
Лот имеет высокую музейную ценность, его стартовая стоимость — 18 миллионов рублей, добавили в "Литфонде".
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