Автограф Гоголя выставлен на аукцион за 18 миллионов

0:50 Your browser does not support the audio element. Культура Литература

Автограф писателя Николя Гоголя выставлен на торги, которые пройдут 7 декабря. Об уникальном лоте сообщает aif.ru со ссылкой на страницу аукционного дома "Литфонд".

Фото: Культура.рф by Неизвестный художник

Классик русской литературы подписал для кого-то седьмой номер журнала "Москвитянин" за 1846 год, в котором опубликовано его письмо.

"Прошу Вас принять этот журнал, любящий Вас Н. Гоголь", — гласит надпись.

Подлинность реликвии подтверждена экспертизой Института русской литературы РАН. В учреждении допустили, что дарственная надпись адресована Василию Жуковскому.

Лот имеет высокую музейную ценность, его стартовая стоимость — 18 миллионов рублей, добавили в "Литфонде".