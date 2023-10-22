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Умерла заслуженная артистка РФ Лидия Дымова

1:07
Культура

Выдающаяся актриса, режиссёр и заслуженная артистка Российской Федерации Лидия Дымова ушла из жизни в возрасте 87 лет. Эту новость сообщили в Управлении культуры Сызрани.

Умерла заслуженная артистка РФ Лидия Дымова
Фото: ВКонтакте

Дымова скончалась 21 октября, причина её ухода не уточняется. Прощание с выдающейся артисткой запланировано на 23 октября в Сызранском драматическом театре.

Её профессиональная деятельность охватывает множество учреждений, включая Гомельский драматический театр, Красноярский краевой драматический театр, Алма-Атинский ТЮЗ и Сызранский драматический театр. Дымова также давала выступления в Кремле и исполняла главные роли во множестве постановок, включая такие известные произведения, как "Антигона", "Чайка", "Три сестры" и "С любимыми не расставайтесь". Её дочь, Татьяна Дымова, является заслуженной артисткой Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что умер коллега певца Элвина Грея Артур Кусимов.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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