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Третьяковская галерея открыла впервые за 65 лет выставку работ Рериха

1:47
Культура

В Третьяковской галерее открылась выставка под названием "Николай Рерих", приуроченная к 150-летию со дня рождения художника, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя генерального директора галереи по научной работе Татьяну Карпову. Это первая за 65 лет демонстрация работ художника в Третьяковской галерее. На выставке представлено более 100 разнообразных экспонатов из 18 различных музеев и архивов, включая Российский государственный исторический архив.

Третьяковская галерея открыла впервые за 65 лет выставку работ Рериха
Фото: openverse.org

Карпова подчеркнула непреходящую актуальность художественного наследия Николая Рериха, в частности его концепции объединения Востока и Запада. Самого Рериха можно рассматривать как мост между азиатской и европейской цивилизациями. Он сыграл ключевую роль в том, чтобы сделать восточную культуру более доступной и понятной западной аудитории.

Архитектор выставки Евгений Асс сделал акцент на дизайне экспозиции, которая разделена на два отдельных пространства. Первое посвящено России, в то время как второе посвящено Востоку. "Русский" зал выполнен в форме прямоугольника с крестом в основании, символизирующим элементы русской культуры. Напротив, Восточный зал имеет круглую форму, черпая вдохновение в концепции колеса Сансары, важного символа восточной философии и духовности.

Эта выставка не только прославляет художественные достижения Николая Рериха, но и отдает дань уважения его роли культурного моста между различными цивилизациями, подчеркивая непреходящую важность его творчества.

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Анонс выставки / Николай Рерих
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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