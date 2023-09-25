Стала известна дата выхода фильм "Брат 3»" с рэпером Птахой

Фильм "Брат 3" Валерия Переверзева появится в российских кинотеатрах 23 ноября, согласно информации, опубликованной на сайте Кинопоиск, сообщает Газета. Ru.
По данным этого источника, на данный момент "Брат 3" находится в фазе постпродакшена, где завершаются работы над звуковой дорожкой и титрами. За дистрибуцию фильма отвечает кинокомпания HHG. Важно отметить, что по словам самого Переверзева, его работа не имеет никакого отношения к известной дилогии "Брат" Алексея Балабанова. Сюжет предстоящей ленты вдохновлен шекспировской историей Ромео и Джульетты.
"Я стал на шаг ближе к осуществлению своей мечты: прославить родную землю и величие советской и российской школы кинематографии". — заявил Переверзев.
"Брат 3" представляет собой дебютную работу Валерия Переверзева. В фильме снялись такие известные личности, как рэпер Птаха, артисты Василий Карпенко и Александра Вознесенская, французский актер Оливье Сиу, брат Джулии Робертс — Эрик, а также близнецы Владимир и Юрий Торсуевы, известные по советскому телефильму "Приключения Электроника".
Режиссер подчеркнул, что главной темой фильма является борьба между социальными классами и сопутствующими стереотипами общества, которые мешают осуществлению самого важного — любви.
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