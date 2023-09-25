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Стала известна дата выхода фильм "Брат 3»" с рэпером Птахой

1:30
Культура

Фильм "Брат 3" Валерия Переверзева появится в российских кинотеатрах 23 ноября, согласно информации, опубликованной на сайте Кинопоиск, сообщает Газета. Ru.

Стала известна дата выхода фильм "Брат 3»" с рэпером Птахой
Фото: Wikipedia

По данным этого источника, на данный момент "Брат 3" находится в фазе постпродакшена, где завершаются работы над звуковой дорожкой и титрами. За дистрибуцию фильма отвечает кинокомпания HHG. Важно отметить, что по словам самого Переверзева, его работа не имеет никакого отношения к известной дилогии "Брат" Алексея Балабанова. Сюжет предстоящей ленты вдохновлен шекспировской историей Ромео и Джульетты.

"Я стал на шаг ближе к осуществлению своей мечты: прославить родную землю и величие советской и российской школы кинематографии". — заявил Переверзев.

"Брат 3" представляет собой дебютную работу Валерия Переверзева. В фильме снялись такие известные личности, как рэпер Птаха, артисты Василий Карпенко и Александра Вознесенская, французский актер Оливье Сиу, брат Джулии Робертс — Эрик, а также близнецы Владимир и Юрий Торсуевы, известные по советскому телефильму "Приключения Электроника".

Режиссер подчеркнул, что главной темой фильма является борьба между социальными классами и сопутствующими стереотипами общества, которые мешают осуществлению самого важного — любви.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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