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Приключения по Жюлю Верну, триллер по Лескову и библейская история: что готовит в новом сезоне театр "Модерн"

2:00
Культура

В Московском драматическом театре "Модерн" состоялся традиционный сбор труппы к новому 36-му сезону.

Приключения по Жюлю Верну, триллер по Лескову и библейская история: что готовит в новом сезоне театр "Модерн"
Фото: Пресс-служба театра Модерн

Художественный руководитель театра, режиссер Юрий Грымов озвучил планы на сезон, представил новых артистов труппы и нового директора театра — Александра Бениша.

36-й сезон театр "Модерн" открыл премьерным спектаклем Юрия Грымова "Цветы нам не нужны" по пьесе Надежды Селивановой о событиях с 1946 по 1966 годы, которые потрясли мир.

В ближайших планах театра — выпустить премьеру третьей части трилогии "Антихрист и Христос" — спектакль "Иуда". Первые две постановки — "Петр I" и "Леонардо" — с успехом идут в театре. Премьера "Иуды" намечена на 28 октября. В спектакле Юрий Грымов обращается к известному евангельскому сюжету, раскрывая его секреты.

В новом сезоне "Модерн" покажет детский спектакль "Вокруг света за 80 дней" по роману Жюля Верна. В театре уже идет другой детский "блокбастер" режиссера — "Затерянный мир". Новая постановка станет масштабным приключением для всей семьи!

Также в планах театра — "Леди Макбет Мценского уезда" по произведению Николая Лескова (автор пьесы Марина Сулчани) и "Вероника решает умереть" по роману Паоло Коэльо.

В 36-м сезоне труппу театра пополнили актеры Вадим Пинский, который дебютировал в роли Альберта Шпеера в спектакле "Цветы нам не нужны", и молодой артист Михаил Матыченко, сыгравший Микеланджело в спектакле "Леонардо".

Помимо этого театр готовит образовательные проекты: 28 сентября режиссер Юрий Грымов представит первую авторскую лекцию-перфоманс, которая будет посвящена эпохе Возрождения.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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