Стало известно, куда пропал режиссёр Никита Михалков: покинул Москву

0:48 Your browser does not support the audio element. Культура

Известный режиссёр Никита Михалков летом оказался на больничной койке из-за предполагаемых проблем с сердцем, но выяснилось, что его госпитализация была запланированной. После выписки он появился на публике несколько раз, но затем исчез с экранов. Впоследствии стало известно, что он уехал в Нижний Новгород, где представил свой спектакль, пишут News.ru.

Фото: "Файл: Nikita Mikhalkov 2017.jpg " от Svklimkin распространяется по лицензии CC BY-SA 4.0.

Телепрограмма Михалкова "Бесогон ТВ" в последний раз вышла в эфир в мае 2020 года. Повтор этого выпуска был снят с программы, а продолжение не показали. Михалков назвал это цензурой. В марте 2021 года появилась информация о возобновлении показа передачи.