Известный режиссёр Никита Михалков летом оказался на больничной койке из-за предполагаемых проблем с сердцем, но выяснилось, что его госпитализация была запланированной. После выписки он появился на публике несколько раз, но затем исчез с экранов. Впоследствии стало известно, что он уехал в Нижний Новгород, где представил свой спектакль, пишут News.ru.
Телепрограмма Михалкова "Бесогон ТВ" в последний раз вышла в эфир в мае 2020 года. Повтор этого выпуска был снят с программы, а продолжение не показали. Михалков назвал это цензурой. В марте 2021 года появилась информация о возобновлении показа передачи.
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