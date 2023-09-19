РАМТ: умер актёр театра и кино Алексей Янин

1:15 Your browser does not support the audio element. Культура

Актёр театра и кино Алексей Янин скончался в возрасте 40 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Российского академического Молодёжного театра.

Фото: ВКонтакте

Актёр ушёл из жизни по уведомлению его близких.

"Сегодня Лёши не стало. Со 2 сентября он находился в реанимации, но сердце не выдержало", — гласит сообщение.

Российский академический Молодёжный театр (РАМТ) подчеркнул, что в последние восемь лет Янин сражался с последствиями серьёзного инсульта. Актёру исполнилось 40 лет в марте этого года.

Администрация театра выразила соболезнования родным и близким актёра и сообщит о времени и месте прощания позднее.

В мае 2015 года Янин пережил обширный инсульт, из-за которого был прикован к постели. Его мать Ольга и отчим Николай заботились о нём. Супруга актёра, участница "Фабрики звезд" Дарья Клюшникова не комментировала слухи о разрыве с Яниным. По словам матёри актера, супруга и сын жили отдельно, но регулярно навещали актёра.

Ранее сообщалось, что умерла заслуженная артистка России Мария Скуратова.