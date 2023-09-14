Отменено шоу "Эпоха" группы "Ленинград" в Москве за несколько дней до концерта

1:11 Your browser does not support the audio element. Культура

В Москве было объявлено об отмене концерта "Эпоха" рок-группы "Ленинград", который был запланирован на 16 сентября 2023 года. Эта информация была опубликована на ресурсе Kassir. ru.

Фото: Wikipedia

В сообщении говорится: "Мероприятие "Ленинград", запланированное к проведению на площадке БСА "Лужники" 16 сентября 2023 года в 19:00, отменено по причинам, не зависящим от организатора".

Все приобретенные билеты можно вернуть до 30 ноября 2023 года.

Причины отмены концерта не разглашаются. Продажа билетов на мероприятие была приостановлена накануне до "прояснения информации". Ожидалось официальное объявление от организаторов, SAV Entertainment.

Ранее, в мае, было объявлено о планах Сергея Шнурова и группы "Ленинград" выступить в "Лужниках". На концерте предполагалось исполнение как старых хитов, включая "В Питере пить", "Экспонат", WWW, ЧПХ и "Вояж", так и новых песен.

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