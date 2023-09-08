Валерия Ланская расскажет, что хочет женщина

0:39 Your browser does not support the audio element. Культура

17, 18 сентября в театре "Школа современной пьесы" на Трубной состоятся показы спектакля "Женское счастье" с Валерией Ланской в главной роли.

Фото: Пресс-служба Московского театра Школа современной пьесы

Это история яркой и уверенной журналистики, которой так не хватало настоящей любви. У нее было все, о чем мечтают другие: квартира в Москве, работа на телевидении, интересное окружение, но она не чувствовала себя счастливой. Посмотрев на свою жизнь со стороны, девушка поняла, что упустила самое главное в погоне за успехом…

Режиссёр — Мария Федосова.

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Фотограф — Петр Захаров.