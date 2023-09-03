Мать певицы Анастасии, режиссёр Людмила Салдадзе, скончалась в необычных обстоятельствах. Артистка, исполнительница хита "Я — королева золотого песка", сообщила, что её мать умерла внезапно и подозрительно.
Супруг Анастасии Владимир Зудин рассказал, что Людмила Салдадзе была с ними на даче в Тверской области, когда ей стало плохо. У неё началось кровотечение изо рта, вызвали "скорую помощь". Мать отвезли в местную больницу, хотя она не хотела госпитализироваться. Через несколько часов их уведомили, что женщина отправлена в психиатрическую больницу в Бурашево, хотя она не имела психических проблем.
Через два дня Салдадзе скончалась в этом медицинском учреждении. Семья считает смерть мать необычной и странной и намерена провести судмедэкспертизу, чтобы выяснить все обстоятельства, пишет "МК".
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Актер ушел из жизни еще 24 августа.