В смерти матери певицы Анастасии обнаружены странности: семья намерена провести судмедэкспертизу

0:57 Your browser does not support the audio element. Культура

Мать певицы Анастасии, режиссёр Людмила Салдадзе, скончалась в необычных обстоятельствах. Артистка, исполнительница хита "Я — королева золотого песка", сообщила, что её мать умерла внезапно и подозрительно.

Фото: Официальное сообщество певицы Анастасии в соцсети "В Контакте"

Супруг Анастасии Владимир Зудин рассказал, что Людмила Салдадзе была с ними на даче в Тверской области, когда ей стало плохо. У неё началось кровотечение изо рта, вызвали "скорую помощь". Мать отвезли в местную больницу, хотя она не хотела госпитализироваться. Через несколько часов их уведомили, что женщина отправлена в психиатрическую больницу в Бурашево, хотя она не имела психических проблем.

Через два дня Салдадзе скончалась в этом медицинском учреждении. Семья считает смерть мать необычной и странной и намерена провести судмедэкспертизу, чтобы выяснить все обстоятельства, пишет "МК".