У певицы Анастасии умерла её 83-летняя мать Людмила Салдадзе. Об этом сообщает StarHit.
Сама Анастасия по-прежнему не может осознать произошедшее. Пока причина смерти её матери остаеётся неизвестной.
Людмила Салдадзе была выдающимся режиссёром документального кино и заслуженной деятельницей искусств РСФСР. Она удостоена множества наград, включая Государственную премию СССР и призы Всесоюзного кинофестиваля. Её талант признавался жюри Всесоюзного фестиваля телефильмов.
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