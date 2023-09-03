Певица Анастасия сообщила о смерти своей 83-летней матери, режиссёра Людмилы Салдадзе

У певицы Анастасии умерла её 83-летняя мать Людмила Салдадзе. Об этом сообщает StarHit.

Фото: Официальное сообщество певицы Анастасии в соцсети "В Контакте"

Сама Анастасия по-прежнему не может осознать произошедшее. Пока причина смерти её матери остаеётся неизвестной.

Людмила Салдадзе была выдающимся режиссёром документального кино и заслуженной деятельницей искусств РСФСР. Она удостоена множества наград, включая Государственную премию СССР и призы Всесоюзного кинофестиваля. Её талант признавался жюри Всесоюзного фестиваля телефильмов.

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