Власти будут предпринимать меры против нарушителей правил программы "Пушкинская карта", вплоть до блокировки их аккаунтов. Как отметила министр культуры России Ольга Любимова, в сотрудничестве с Минцифрой ведется постоянное наблюдение за подозрительными операциями. Внутри правительства также проводится тщательная аналитическая работа, сообщает газета "Культура".
Министр выразила сожаление, что необходимо будет применять жёсткие меры в отношении нарушителей, так как реагировать на эти нарушения нельзя пренебрегать. Она подчеркнула, что начнут блокировать аккаунты, нарушившие правила, в ближайшее время. Ольга Любимова уточнила, что нарушения правил программы фиксируются как участниками программы, так и организациями. Министерство культуры регулярно информирует МВД о выявленных нарушениях.
Министр отметила, что уже возбуждены уголовные дела по фактам нарушений, и эта работа будет продолжена методично. Она подчеркнула, что использовать государственную поддержку в корыстных целях недопустимо. По словам Любимовой, на сегодняшний день более 8,8 млн человек оформили Пушкинскую карту, и из них 6,8 млн воспользовались программой.
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