У нарушителей правил программы "Пушкинская карта" будут блокировать аккаунты

1:21 Your browser does not support the audio element. Культура

Власти будут предпринимать меры против нарушителей правил программы "Пушкинская карта", вплоть до блокировки их аккаунтов. Как отметила министр культуры России Ольга Любимова, в сотрудничестве с Минцифрой ведется постоянное наблюдение за подозрительными операциями. Внутри правительства также проводится тщательная аналитическая работа, сообщает газета "Культура".

Фото: openverse.org

Министр выразила сожаление, что необходимо будет применять жёсткие меры в отношении нарушителей, так как реагировать на эти нарушения нельзя пренебрегать. Она подчеркнула, что начнут блокировать аккаунты, нарушившие правила, в ближайшее время. Ольга Любимова уточнила, что нарушения правил программы фиксируются как участниками программы, так и организациями. Министерство культуры регулярно информирует МВД о выявленных нарушениях.

Министр отметила, что уже возбуждены уголовные дела по фактам нарушений, и эта работа будет продолжена методично. Она подчеркнула, что использовать государственную поддержку в корыстных целях недопустимо. По словам Любимовой, на сегодняшний день более 8,8 млн человек оформили Пушкинскую карту, и из них 6,8 млн воспользовались программой.

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