Советская актриса Лидия Остринская умерла на 57-м году жизни

1:20 Your browser does not support the audio element. Культура

На 56-м году жизни скончалась Лидия Остринская, известная актриса советской и украинской сцены и кино. Информация о её уходе была официально подтверждена пресс-службой Львовского украинского драматического театра имени Заньковецкой. Окончательное прощание с актрисой запланировано на вторник, 15 августа, в 11:00 в фойе театра.

Фото: vk.com

Лидия Анатольевна Остринская, родившаяся 14 марта 1967 года, получила образование в Киевском институте театрального искусства имени Карпенко-Карого. Завершила курсы у известных педагогов Резниковича и Лизогуба.

В богатой актёрской карьере актрисы числятся многочисленные выдающиеся работы: она с лёгкостью воплощала образы из русской, украинской и мировой классики, от Шекспира и Мопассана до Кизи, Рощина и Достоевского. Её талант расцветал на больших и малых экранах с 90-х годов: "Секонд-хенд", "Король Данило", "Неаполь — город золушек" — это лишь несколько из ярких работ актрисы, пишет "Российская газета".

Сообщается, что Остринская в последнее время испытывала серьёзные проблемы со здоровьем, она скончалась в больнице.

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