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Книгу с автографом Маяковского продали почти за полмиллиона рублей

0:58
Культура

На недавних торгах, проведенных известным аукционным домом "Литфонд", было представлено первое издание книги Владимира Маяковского "О Курске, о комсомоле, о мае, о полете, о Чаплине, о Германии, о нефти, о 5 Интернационале и о проч."с автографом поэта, которая была продана за внушительную сумму — 480 000 рублей, сообщает ТАСС.

Книгу с автографом Маяковского продали почти за полмиллиона рублей
Фото: www.culture. ru/events/2964320/lekciya-mayakovskii-daesh-izyashnuyu-zhizn?location=rf

На аукционе, проведенном "Литфондом" 10 августа, были представлены редкие книги, рукописи и автографы выдающихся деятелей культуры. Среди них — первое и единственное прижизненное издание Антиоха Кантемира, русского поэта эпохи Просвещения, которое было оценено в 500 000 рублей. Кроме того, книга художника Алексея Гана, трагически погибшего из-за своих откровенных высказываний о Сталине, была продана за 480 000 рублей.

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Маяковский за 22 минуты
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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