"Историю Пугачёвского бунта" XIX в. выставят на аукцион за 1,4 млн рублей

1:05 Your browser does not support the audio element. Культура

Историческое произведение Александра Пушкина "История Пугачёвского бунта" выставлено на торги, говорится в сообщении аукционного дома "Литфонд". Экземпляр с фронтисписом и полным набором иллюстраций Александра Пушкина, состоящий из двух частей и изданный в 1834 году Вторым отделением Собственной Его Императорского Величества канцелярии в Санкт-Петербурге. Единственное историческое произведение Пушкина, вышедшее при его жизни.

Фото: REX/ Shutterstock

Ранее другое редкое издание Пушкина было продано на аукционе "Литфонда" за 2 миллиона рублей. Предстоящий аукцион начнется со стартовой ставки в 1,4 миллиона рублей.

Также на предстоящих аукционах будут представлены первые поэтические сборники Фёдора Тютчева (1854) и Георгия Иванова (1931), дружеское посвящение младшей сестры Марины Цветаевой в книге поэтессы, а также личное письмо от Ивана Бунина.

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