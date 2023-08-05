Юрий Назаров заявил, что причиной русофобии Ады Роговцевой является неясный разум

1:13 Your browser does not support the audio element. Культура

86-летний народный артист РФ Юрий Назаров сыграл больше 300 ролей в кино. Он известен участием в фильмах "Андрей Рублёв" (великий князь Василий I), "Горячий снег" (старший сержант Уханов), "Маленькая Вера" (отец Веры). Артист прокомментировал поведение народной артистки СССР Ады Роговцевой, снявшейся в "Тихом Доне".

Фото: Правда.Ру

После распада СССР актриса продолжала съёмки в российских сериалах. В последние годы в интервью она называет Россию "государством-агрессором". Во время спецоперации она не один раз посещала Донбасс, как сообщает сайт aif.ru.

"Во-первых, она впитала в себя всю эту грязь, что льётся на Россию, и перестала зерна от плевел отличать — их там всех конкретно обрабатывают на Украине, — признался Назаров.

Вторым фактором, объясняющим поведение Роговцевой, является возраст. Назаров считает, что у артистки не совсем ясный разум к старости.

"А вообще мне очень жаль. Повторю ещё раз: помню её как тонкого и хорошего советского нашего человека", — признался артист.

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