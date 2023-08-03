Артист Юрий Назаров заявил, что Ирина Мирошниченко подвела его при поездке в Польшу

1:09 Your browser does not support the audio element. Культура

86-летний народный артист России Юрий Назаров рассказал о своей коллеге Ирине Мирошниченко, которая ушла из жизни 3 августа в возрасте 81 года.

Фото: novyefoto.ru

Он признался, что знал артистку не с лучшей стороны Назаров рассказал историю, которая произошла с её участием.

Назаров и Мирошниченко должны были лететь в Польшу как представители советского кино.

"За мной машина пришла, я заехал за Мирошниченко и вместе мы отправились в аэропорт. И вдруг один из высоких наших начальников решил её перехватить — он ехал в Париж и неожиданно решил взять Мирошниченко с собой", — поделился Назаров.

Как сообщает сайт aif.ru, Мирошниченко не отказалась и поехала в Париж. Тем самым артистка подвела тех, кто ждал её в Польше. Назарову пришлось писать объяснительную.

"Артистка она, может, хорошая, но по-человечески… Как-то она уронила себя в моих глазах тогда", — признался артист.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.