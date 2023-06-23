Помощник главы РТ Балтусова: башни архитектора Шухова в Казани хотят сохранить и перенести

Башни, построенные в Казани по технологии инженера и архитектора Владимира Шухова, стараются сохранить местные органы власти. Недавно Ростехнадзор признал их аварийными. По этому поводу также высказалась помощник главы РТ Олеся Балтусова.

Она отметила, что на данный момент идёт сбор аргументов, чтоб снос конструкции можно было избежать. Балтусова сообщила: одна из башен отличается особой ценностью — она сохранилась с оригинальным дореволюционным баком, подобных ей в России больше нет.

Эксперт уверила, что башни в Казани будут "сохранять непременно" и сейчас разрабатываются различные методики реставрации, варианты приспособления и переноса. Об этом сообщает inkazan.ru.