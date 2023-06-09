Россияне рассказали, каким видят город будущего

4:47 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Специалисты компании Rockwool, опираясь на результаты опроса о представлениях россиян о будущем и используя нейросеть Midjourney, создали впечатляющие визуализации того, какими могут стать российские города через 30 лет. Компания представила эти идеи через шесть ключевых характеристик будущих городов.

Фото: pxhere.com

Первая характеристика — "зеленый" город и устойчивое развитие

Россияне фантазируют, что в городах будут зеленые зоны, парки, деревья и растения, которые создадут приятную и экологически чистую атмосферу. Основной упор будет сделан на использовании возобновляемых источников энергии, чтобы уменьшить зависимость от ископаемого топлива и сократить выбросы вредных веществ.

Вторая характеристика — энергоэффективный город и альтернативная энергия

Участники опроса надеются, что в будущем российские города будут разработаны таким образом, чтобы максимально эффективно использовать энергию. Здания оборудуют солнечными панелями, ветряными турбинами и другими устройствами для генерации энергии. Такой подход позволит снизить потребление энергии и создать более устойчивую среду.

Третья характеристика — тихий и спокойный город с акустическим комфортом

В будущем, города будут разработаны таким образом, чтобы уменьшить шум и создать спокойную атмосферу для жителей. Будут использоваться современные технологии для шумоизоляции, а также будут созданы специальные зоны, где шум будет минимальным.

Четвертая характеристика — экологичное городское производство

Города будущего будут активно развивать экологически чистое производство. Будут внедряться новые технологии и методы, чтобы уменьшить выбросы вредных веществ и ограничить негативное воздействие на окружающую среду.

Пятая характеристика — городские огороды и свежие овощи каждый день

Будущие города будут стимулировать развитие городского земледелия и создание огородов на крышах и внутри зданий. Жители смогут выращивать свежие овощи и фрукты прямо в городе, что не только позволит им получать полезную пищу, но и улучшит экологическую ситуацию.

Шестая характеристика — умный и технологичный город

Будущие города будут полностью оснащены современными технологиями и инновационными системами. Умные датчики, автоматизированные системы управления и Интернет вещей будут внедрены во все сферы городской жизни, что сделает мегаполисы более комфортными и эффективными.

В настоящее время на разной стадии проектирования находится несколько "городов будущего". Например, в 2021 году было объявлено о строительстве лежачего небоскреба The Line высотой 500 м и длиной 170 км, который протянется от Красного моря через пустыню и горы на восток. Он должен положить основу городу без автомобилей Neom в Саудовской Аравии. Все управление городом хотят отдать искусственному интеллекту, а обеспечивать его энергией будут солнечные панели и ветрогенераторы. При этом в нем планируют обустроить множество мест для прогулок и зеленых насаждений.

Очень зеленым видят город будущего и жители Омана. При общей площади 14,8 кв. км зеленые насаждения займут в нем около 2,9 кв. км. Планируемая общая численность города — около 100 тысяч человек. Город будущего в Омане хотят обеспечить достаточным количеством социальных учреждений, а источником энергии станет солнечный свет.

В России тоже есть проекты городов и районов будущего, которые можно считать наиболее реалистичными. В Петербурге, например, к реализации был предложен проект по созданию "Залива островов" — намыва площадью 200 га в 5 км от "Лахта Центра". Отличают проект футуристическая архитектура, обилие социальных объектов, общественных пространств и зон отдыха, помимо жилой застройки и коммерческой недвижимости. Автодороги разработчики проекта предложили увести под землю. На поверхности земли хотят использовать экологичный электротранспорт и персональные микровагоны, построить сеть велодорожек. Связать остров с трассами и ЗСД на материке должен тоннель. Очистка воздуха предполагается с помощью микроводорослей, а также вертикальных садов.