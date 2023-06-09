Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Александр Приходько

Россияне рассказали, каким видят город будущего

4:47
Недвижимость

Специалисты компании Rockwool, опираясь на результаты опроса о представлениях россиян о будущем и используя нейросеть Midjourney, создали впечатляющие визуализации того, какими могут стать российские города через 30 лет. Компания представила эти идеи через шесть ключевых характеристик будущих городов.

Россияне рассказали, каким видят город будущего
Фото: pxhere.com

Первая характеристика — "зеленый" город и устойчивое развитие

Россияне фантазируют, что в городах будут зеленые зоны, парки, деревья и растения, которые создадут приятную и экологически чистую атмосферу. Основной упор будет сделан на использовании возобновляемых источников энергии, чтобы уменьшить зависимость от ископаемого топлива и сократить выбросы вредных веществ.

Вторая характеристика — энергоэффективный город и альтернативная энергия

Участники опроса надеются, что в будущем российские города будут разработаны таким образом, чтобы максимально эффективно использовать энергию. Здания оборудуют солнечными панелями, ветряными турбинами и другими устройствами для генерации энергии. Такой подход позволит снизить потребление энергии и создать более устойчивую среду.

Третья характеристика — тихий и спокойный город с акустическим комфортом

В будущем, города будут разработаны таким образом, чтобы уменьшить шум и создать спокойную атмосферу для жителей. Будут использоваться современные технологии для шумоизоляции, а также будут созданы специальные зоны, где шум будет минимальным.

Четвертая характеристика — экологичное городское производство

Города будущего будут активно развивать экологически чистое производство. Будут внедряться новые технологии и методы, чтобы уменьшить выбросы вредных веществ и ограничить негативное воздействие на окружающую среду.

Пятая характеристика — городские огороды и свежие овощи каждый день

Будущие города будут стимулировать развитие городского земледелия и создание огородов на крышах и внутри зданий. Жители смогут выращивать свежие овощи и фрукты прямо в городе, что не только позволит им получать полезную пищу, но и улучшит экологическую ситуацию.

Шестая характеристика — умный и технологичный город

Будущие города будут полностью оснащены современными технологиями и инновационными системами. Умные датчики, автоматизированные системы управления и Интернет вещей будут внедрены во все сферы городской жизни, что сделает мегаполисы более комфортными и эффективными.

В настоящее время на разной стадии проектирования находится несколько "городов будущего". Например, в 2021 году было объявлено о строительстве лежачего небоскреба The Line высотой 500 м и длиной 170 км, который протянется от Красного моря через пустыню и горы на восток. Он должен положить основу городу без автомобилей Neom в Саудовской Аравии. Все управление городом хотят отдать искусственному интеллекту, а обеспечивать его энергией будут солнечные панели и ветрогенераторы. При этом в нем планируют обустроить множество мест для прогулок и зеленых насаждений.

Очень зеленым видят город будущего и жители Омана. При общей площади 14,8 кв. км зеленые насаждения займут в нем около 2,9 кв. км. Планируемая общая численность города — около 100 тысяч человек. Город будущего в Омане хотят обеспечить достаточным количеством социальных учреждений, а источником энергии станет солнечный свет.

В России тоже есть проекты городов и районов будущего, которые можно считать наиболее реалистичными. В Петербурге, например, к реализации был предложен проект по созданию "Залива островов" — намыва площадью 200 га в 5 км от "Лахта Центра". Отличают проект футуристическая архитектура, обилие социальных объектов, общественных пространств и зон отдыха, помимо жилой застройки и коммерческой недвижимости. Автодороги разработчики проекта предложили увести под землю. На поверхности земли хотят использовать экологичный электротранспорт и персональные микровагоны, построить сеть велодорожек. Связать остров с трассами и ЗСД на материке должен тоннель. Очистка воздуха предполагается с помощью микроводорослей, а также вертикальных садов.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Новости
МК: Дандыкин объяснил, в чём заключается катастрофа первых дней наступления Киева
Врач-невролог Алёхина перечислила гражданам РФ пять признаков инсульта
Туристам из РФ перечислили пять роковых ошибок на отдыхе в Таиланде
София Ротару не продаёт особняк в Ялте из-за планов вернуться в Россию после завершения СВО
Forbes: в США объяснили, какие последствия будет иметь для ВСУ неудача в начале контрнаступления
Утоплены морские дроны ВСУ, наведенные Global Hawk на "Приазовье"
В США убеждают идти Киев вперёд, чтобы сокрушить русских
Диетолог Вуйичич: Почему жарить продукты - плохо
Сенатор Пушков оценил вопрос Маска о последствиях поставок оружия Киеву со стороны США
Кардиолог рассказала, о каких серьёзных заболеваниях свидетельствует одышка
Популярное
Киноляп Гайдая в фильме "Кавказская пленница" замечают единицы

В фильме Леонида Гайдая найдены киноляпы.

Телезрители нашли киноляп в фильме Леонида Гайдая "Кавказская пленница"
ТАСС: мобилизованные сапёры ВСУ оставляют ВС РФ невзведённые мины с посланиями
ВСУ оставляют ВС РФ неактивные мины с посланиями
Привыкли к роскоши: Пресняков-младший живёт в США в мраморном особняке
Кофе и колбасу лучше заменить чаем и сыром — врач-диетолог
Командировка в Донбасс: спецоперация на Украине в лицах Дарья Асламова Гитлеровский фашизм лёг в Польше на благодатную почву Сергей Лебедев Вермишелевый хаб Европы — такое будущее ждёт Украину Андрей Николаев
Первые натовские танки Leopard захвачены
Три вредных продукта для сердца назвал врач-кардиолог
Запад встревожен уничтожением "Леопардов" на Запорожском направлении
Запад встревожен уничтожением "Леопардов" на Запорожском направлении
Последние материалы
Утоплены морские дроны ВСУ, наведенные Global Hawk на "Приазовье"
В США убеждают идти Киев вперёд, чтобы сокрушить русских
Диетолог Вуйичич: Почему жарить продукты - плохо
Сенатор Пушков оценил вопрос Маска о последствиях поставок оружия Киеву со стороны США
Кардиолог рассказала, о каких серьёзных заболеваниях свидетельствует одышка
"Sport24": врач Станкевич назвала симптомы, по которым можно распознать опасный вирус кори
5 причин, почему может неожиданно «убежать» тормозная жидкость
Стас Пьеха рассказал о результатах обследования после госпитализации в Боткинскую больницу
Марков о наступлении противника: ВСУ взяли Нескучное, Лобковое и Левадное
Рогов сообщил о тяжёлых боях на востоке Запорожского направления
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников