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Виолончелист Александр Рамм выступит в Московской консерватории

1:59
Культура

11 июня 2023 года в Малом зале консерватории выступит один из самых харизматичных виртуозов-виолончелистов — Александр Рамм. Его игру отличает техническое совершенство, содержательность, темперамент и хороший вкус. В программе вечера прозвучат сонаты Шостаковича, Бриттена, Барбера. Партию фортепиано на концерте исполнит Анна Одинцова.

Виолончелист Александр Рамм выступит в Московской консерватории
Фото: Пресс-служба Московской Консерватории

Александр Рамм — один из самых одаренных и востребованных виолончелистов своего поколения. В его игре сочетаются такие качества, как виртуозность, глубокое проникновение в замысел композитора, эмоциональность, бережное отношение к звукоизвлечению и артистическая индивидуальность. Музыкант является обладателем серебряной медали Международного конкурса имени П. И. Чайковского (Москва, 2015), победителем многих других музыкальных соревнований, в том числе Beijing International Competition и I Всероссийского музыкального конкурса. Александр Рамм на сегодняшний день первый и пока единственный представитель России, ставший лауреатом одного из самых престижных конкурсов виолончелистов Paulo Cello Competition в Хельсинки (2013). "Когда плохое настроение, то достаточно вспомнить, что занимаюсь любимым делом и есть места, куда меня приглашают, где ждут. То, ради чего я рожден, — играть на виолончели. Плохо ли, хорошо — не мне судить. Это дело всей моей жизни", — говорил музыкант в одном интервью. Вместе с пианисткой Анной Одинцовой у них сложился творческий тандем, радующий поклонников камерной музыки уже не первый год.

Начало концерта в 19:00.

Билеты по ссылке

Адрес Малого зала Консерватории: Б. Никитская, 13.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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