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Валерия Ланская решила рассказать, что такое женское счастье

0:34
Культура

Спектакль "Женское счастье" с Валерией Ланской в главной роли пройдёт 16 и 17 июня в театре "Школа современной пьесы".

Валерия Ланская решила рассказать, что такое женское счастье
Фото: Пресс-служба Московского театра Школа современной пьесы

Постановка рассказывает историю успешной журналистки, у которой было всё, о чём мечтают другие:

  • квартира в Москве,
  • работа на телевидении,
  • интересное окружение.

В один день она решила изменить всё. Посмотрев на свою жизнь со стороны, девушка поняла, что упустила самое главное.

Режиссёр — Мария Федосова.

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Фотограф — Пётр Захаров.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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