Валерия Ланская решила рассказать, что такое женское счастье

Спектакль "Женское счастье" с Валерией Ланской в главной роли пройдёт 16 и 17 июня в театре "Школа современной пьесы".
Постановка рассказывает историю успешной журналистки, у которой было всё, о чём мечтают другие:
В один день она решила изменить всё. Посмотрев на свою жизнь со стороны, девушка поняла, что упустила самое главное.
Режиссёр — Мария Федосова.
Фотограф — Пётр Захаров.
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