Валерия Ланская решила рассказать, что такое женское счастье

0:34 Your browser does not support the audio element. Культура

Спектакль "Женское счастье" с Валерией Ланской в главной роли пройдёт 16 и 17 июня в театре "Школа современной пьесы".

Фото: Пресс-служба Московского театра Школа современной пьесы

Постановка рассказывает историю успешной журналистки, у которой было всё, о чём мечтают другие:

квартира в Москве,

работа на телевидении,

интересное окружение.

В один день она решила изменить всё. Посмотрев на свою жизнь со стороны, девушка поняла, что упустила самое главное.

Режиссёр — Мария Федосова.

Купить билеты

Фотограф — Пётр Захаров.