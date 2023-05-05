РИАН: опубликован список артистов из РФ, изменивших свои позиции после начала спецоперации на Украине

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Некоторые российские артисты участвовали в концертах к 9 Мая, гастролировали во время празднования Дня Победы, играли в спектаклях о Великой Отечественной Войне, однако потом осудили спецоперацию ВС РФ. Обозреватель РИА Новости Юлия Зачётова рассказала, чем эти представители шоу-бизнеса заняты сейчас.

Фото: ria.ru

Чулпан Хаматова в прошлом году уволилась из "Современника" и уехала в Латвию после осуждения России. Сейчас она числится актрисой Нового Рижского театра. Одной из недавних работ артистки является моноспектакль "Post Scriptum", посвящённый теракту на Дубровке.

София Ротару была частой гостьей на концертах к 9 Мая. Артистка поддержала ВСУ и отказалась от гастролей, заявив, что сейчас "не время петь”. Сейчас живёт на накопления и доходы от недвижимости.

Тамара Гвердцители часто выступала на концертах, посвящённых годовщинам Великой Отечественной Войны. В 2022 году уехала в Грузию, сославшись на личные причины.

Максим Галкин* и Алла Пугачёва год назад стали жителями Израиля. Примадонна на некоторое время возвращалась в РФ, но вернулась в Тель-Авив. Галкин* даёт концерты за рубежом.

Анна Нетребко в 2014 году передала миллион рублей на восстановление пострадавшего от ВСУ донецкого театра "Донбасс Опера". В феврале она заявила, что против спецоперации. Баварская государственная опера отказалась сотрудничать с Нетребко, следом Новосибирский государственный академический театр оперы и балета отменил концерт певицы из-за осуждения СВО.

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

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